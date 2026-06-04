1984 में 2,200 रुपये थी IAS की सैलरी, अब 2026 में हर महीने कितने रुपये बैंक अकाउंट में आते हैं?

आज हम आपको बताएंगे कि साल 1984 से आज साल 2026 तक एक आईएएस अफसर की सैलरी में कितना बदलाव आया है. पहले जहां एक आईएएस को 2,200 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जानें आज उनके बैंक अकाउंट में कितना वेतन आता है...

IAS अधिकारी की सैलरी का पूरा हिसाब (Image: AI)

भारतीय प्रशासनिक सेवा को अंग्रेजों के जमाने से देश की सबसे रसूखदार और प्रभावशाली नौकरियों में गिना जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस सपने के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देते हैं कि वे इसे पास करके एक दिन जरूर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनेंगे. यह नौकरी न सिर्फ सामाजिक सम्मान दिलाती है बल्कि नीति-निर्माण में भागीदारी, जनसेवा के मौके और बढ़िया वेतन और भत्ते भी देती है.

आज हम आपको बताएंगे कि साल 1984 से आज साल 2026 तक एक आईएएस अफसर की सैलरी में कितना बदलाव आया है. राजस्थान कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर रोहित कुमार सिंह ने दो साल पहले सोशल मीडिया पर एक सिविल सेवक के रूप में मिलने वाली अपनी सैलरी की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि एक आईएएस अफसर का शुरुआती वेतन उस वक्त 2,200 रुपये प्रतिमाह होता था, जो उस समय के हिसाब से एक मोटी सैलरी मानी जाती थी.



2026 में आईएएस की सैलरी में कितनी बदलाव आया?

आज 2026 में एक आईएएस अधिकारी की सैलरी में काफी बदलाव आया है. भले ही इन अधिकारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई है लेकिन महंगाई के इस दौर में कॉरपोरेट नौकरियों की तुलना में यह सैलरी थोड़ी कम है. लेकिन एक्सपीरियंस और प्रमोशन के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती रहती है. और तो और उन्हें इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि इनके सामने कम सैलरी वाला मामला बौना पड़ जाता है.



वर्तमान समय में आईएएस अधिकारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है. एक नए नियुक्त आईएएस अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह होता है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा या परिवहन भत्ता (टीए) और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं. एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ इनका वेतन लगातार बढ़ता है और देश के सबसे सीनियर नौकरशाह कैबिनेट सचिव का वेतन हर महीने 2.5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

नीचे के टेबल में देखें पोस्ट के हिसाब से एक आईएएस अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है?

IAS Grade Pay पे-बैंड (in ₹) ग्रेड पे (in ₹) लेवल इन पे मैट्रिक्स पद 15600-39100 5400 10 सब डिविडनल मजिस्ट्रेट (SDM)/ स्टेट सेक्रेटेरियट में अंडर सेक्रेटरी/सेंट्रल सेक्रेटेरियट में असिस्टेंट सेक्रेटरी 6600 11 अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट(ADM)/स्टेट सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी/सेंट्रल सेक्रेटेरियट में अंडर सेक्रेटरी 7600 12 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)/स्टेट सेक्रेटेरियट में जॉइंट सेक्रेटरी/सेंट्रल सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी 37400- 67000 8700 13 DM (भारत सरकार में डायरेक्टर)/IRS में अडिशनल कमिश्नर/IRS में जॉइंट सेक्रेटरी 10000 14 पुलिस इंस्पेक्टर जनरल (IG)/ कमिश्नर (IAS/IRS)/भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी 67000- 79000 – 15 पुलिस में अडिशनल डायरेक्टर जनरल(ADG)/ भारत सरकार में अडिशनल सेक्रेटरी/राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी/IRS में प्रिंसिपल कमिश्नर 80000 – 17 राज्य का चीफ सेक्रेटरी/पुलिस DG/भारत सरकार में सेक्रेटरी/ IRS में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर 90000 – 18 भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी

मकान किराया भत्ता

आईएएस अधिकारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस उनकी तैनाती की जगह पर निर्भर करता है. एक्स कैटिगरी के शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में तैनात अधिकारियों को बेसिक सैलरी का 24 प्रतिशत एचआरए मिलता है. वाई कैटिगरी के शहरों में यह 16 प्रतिशत और जेड कैटिगरी के क्षेत्रों में 8 प्रतिशत होता है. हालांकि अधिकतर आईएएस अधिकारियों को सरकारी आवास दिया जाता है और ऐसे मामलों में एचआरए के नियम अलग हो सकते हैं.

सरकारी आवास

वेतन और भत्तों के अलावा आईएएस अधिकारियों को कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं. आईएएस अधिकारी का सरकारी आवास भी पद और जगह के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों को सरकारी बंगले या बड़े आवास दिए जाते हैं, वहीं राज्य मुख्यालयों में भी उन्हें आधिकारिक आवास की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही उन्हें ऑफिशियल कामों के लिए सरकारी वाहन और ड्राइवर भी दिया जाता है. वाहन के पेट्रोल और मेन्टेनेंस से जुड़े खर्चों का वहन सरकार करती है.

सुरक्षा

सुरक्षा के लिहाज से भी आईएएस अधिकारियों और उनके परिवार को जरूरी सरकारी सुरक्षा प्रदान की जाती है. सुरक्षा का स्तर अधिकारी के पद, जिम्मेदारियों और खतरे के आकलन के आधार पर तय किया जाता है. स्टेट हेडक्वॉर्टर में तैनात अधिकारी को 3 होमगार्ड और 2 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं. वहीं, अगर उनकी सुरक्षा को खतरा हो तो उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स प्रोटेक्शन देते हैं. जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के पास तो पूरे पुलिस फोर्स का एक्सेस होता है और इतना ही नहीं वे अपनी पुलिस यूनिट भी बना सकते हैं.

दूसरी सुविधाएं

आईएएस अधिकारियों को सरकारी टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, गैस और दूसरी प्रशासनिक सुविधाओं का भी सब्सिडाइज्ड फायदा भी मिलता है. ऑफिशियल और पर्सनल ट्रैवल के दौरान उनके पास सर्किट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस और राज्य भवनों में ठहरने की सुविधा होती है. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इन सबके अलावा उन्हें घर के काम के लिए हाउस हेल्प भी मिलते हैं.

स्टडी लीव

इन सबके अलावा सिविल सेवकों को स्टडी लीव भी मिलता है. यह लीव 2 से 4 साल तक का हो सकता है. इसमें निर्धारित नियमों के तहत अधिकारी देश या विदेश की प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में हायर स्टडी या खास ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं. कई अधिकारी इसका इस्तेमाल सार्वजनिक नीति, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और प्रशासन से जुड़े सब्जेक्ट में हायर स्टडीज के लिए करते हैं. इन सभी सुविधाओं और प्रशासनिक अधिकार की वजह से आईएएस सेवा आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित करियर विकल्पों में शामिल है.



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