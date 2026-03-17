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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर! कॉपी चेकिंग और रिजल्ट डेट पर आया अपडेट

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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर! कॉपी चेकिंग और रिजल्ट डेट पर आया अपडेट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड बुधवार 18 मार्च से परीक्षा में शामिल हुए लगभग 52 लाख उम्मीदवारों की कॉपियां चेक करना शुरू करेगा. जानें आखिर कब तक आएगा रिजल्ट...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 17, 2026, 04:25 PM IST

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर! कॉपी चेकिंग और रिजल्ट डेट पर आया अपडेट

UP Board Result 2026 (Image Credit: PTI)

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UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च को खत्म हो चुकी हैं. यूपी बोर्ड बुधवार 18 मार्च से परीक्षा में शामिल हुए लगभग 52 लाख उम्मीदवारों की कॉपियां चेक करना शुरू करेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं. यूपी बोर्ड के मुताबिक कॉपियों की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 मार्च तक यह पूरी हो जाएगी. 

टीचर्स सीसीटीवी की निगरानी में आंसर शीट को चेक कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड अप्रैल में दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर देगा. पिछले साल भी अप्रैल में ही रिजल्ट घोषित किया गया था. स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और स्कूल की जानकारी तैयार रखनी चाहिए जिससे ऑनलाइन रिजल्ट देखते वक्त आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके. 

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड से इस साल कितने स्टूडेंट्स ने दिया एग्जाम?

इस साल यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा के लिए 27,61,696 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था जिसमें से 25,76,082 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 26 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और 24.5 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. दोनों ही कक्षाओं में 1,61,696 और 1,26,082 यानी कुल लगभग 2.87 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी.

UP Board Result 2026: नकल रोकने के लिए हुए थे कड़े इंतजाम

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार प्रदेश के 8 हजार 33 परीक्षा केन्द्रों पर दसवीं और बारहवीं की परीक्षा आयोजित की गई जिसमें लगभग 1.22 लाख परीक्षा कक्षों और परिसरों में 2.89 लाख से अधिक वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर 24 घंटे सातों दिन ऑनलाइन निगरानी की गई. पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के चार जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, गाजीपुर एवं जौनपुर के 20 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि के दौरान जैमर स्थापित किए गए थे. 

परीक्षा के दौरान 12 जिलों के 16 परीक्षा केन्द्रों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने और 11 जिलों के 17 परीक्षा केन्द्रों के संबंध में नकल की शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. इस साल केवल 49 मामलों में रजिस्टर्ड स्टूडेंट की जगह कोई और शख्स परीक्षा देते हुए पकड़ा गया. इन सभी मामलों में बोर्ड के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई. इसके अलावा 18 परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए. 

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