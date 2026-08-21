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BA, B.Sc और B.Com वालों के लिए जरूरी खबर, NITI आयोग ने बताया ड्रीम जॉब पाने के लिए क्या बदलना चाहिए

नीति आयोग के मुताबिक भारत में सिर्फ 8.27 प्रतिशत ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जो अपनी क्वॉलिफिकेशन के हिसाब से रोजगार कर रहे हैं. जानें आयोग की रिपोर्ट में और कौन-कौन से अहम खुलासे हुए...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 21, 2026, 05:18 PM IST

BA, B.Sc और B.Com वालों के लिए जरूरी खबर, NITI आयोग ने बताया ड्रीम जॉब पाने के लिए क्या बदलना चाहिए

नीति आयोग की रिपोर्ट में एजुकेशन और जॉब्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे. (Image AI)

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भारत में ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट्स वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं लेकिन इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने जो पढ़ाई की है, उसके मुताबिक नौकरी पाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नीति आयोग के पेपर रि-इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत@2047 के मुताबिक, सिर्फ 8.27 प्रतिशत ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जो अपनी क्वॉलिफिकेशन के हिसाब से रोजगार कर रहे हैं. रिपोर्ट एजुकेशन और काम के लिए जरूरी स्किल्स के बीच गहरी खाई को दर्शाता है. 

कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर और जॉब के लिए जरूरी स्किल्स की कमी है. यह बताता है कि भारत को सिर्फ डिग्री पर फोकस करने की जगह स्टूडेंट्स के सीखने और ट्रेनिंग के लिए रास्ता निकालने की जरूरत है, जो उनमें कौशल निखारे और उन्हें बेहतर रोजगार पाने में मदद करे.

बीए, बी.एससी और बी.कॉम कर रहे स्टूडेंट्स को क्यों हो जाना चाहिए सचेत?

नीति आयोग के पेपर में स्टूडेंट्स के एजुकेशन और एम्प्लॉयर की जरूरतों के बीच के अंतर को बताया गया. इसमें कहा गया है कि बीए, बीकॉम और बीएससी जैसी सामान्य डिग्रियों का अक्सर रोजगार से कमजोर रिश्ता होता है और स्टूडेंट्स को एंट्री लेवल की जॉब पाने के लिए वर्कफोर्स स्किल्स की जरूरत होती हैं. यह मुद्दा काफी गंभीर है. 

अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इनरोल हुए लगभग 3.4 करोड़ स्टूडेंट्स में से 2 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बीए, बीएससी और बीकॉम का कोर्स कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से भी 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स बीए की पढ़ाई कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्टूडेंट्स इन कोर्स को इसलिए चुनते हैं जिससे उन्हें सरकारी भर्ती के लिए पात्रता मिल जाए. 

आज के स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री की असली समझ की कमी

नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज के स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल अनुभव और इंडस्ट्री की असली समझ की काफी कमी है. करीब 80% स्टूडेंट्स मानते हैं कि उन्हें इंडस्ट्री का ठीक से एक्सपोजर नहीं मिला. इसके अलावा वे अपने स्किल्स और इंटरव्यू की तैयारी को लेकर भी चिंतित रहते हैं. यह बात ऐसे समय पर सामने आई है जब सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है. 

नीति आयोग ने इस समस्या का क्या सुझाया समाधान?

रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच सिर्फ 55,000 सरकारी पदों के लिए करीब 1.86 करोड़ आवेदन आए. इसे देखते हुए नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत की शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग को कंपनियों से ज्यादा जोड़ा जाए. इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल पढ़ाई बढ़ाने, कॉलेजों में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने, रिजल्ट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने और ज्यादा अप्रेंटिसशिप मौके देने जैसे पांच बड़े सुधारों वाला एक नया स्किल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया गया है.

इसके साथ ही डिजिटल स्किल पासपोर्ट, नतीजों के आधार पर फंडिंग और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) लागू करने की भी सिफारिश की गई है. इससे स्टूडेंट्स और कामकाजी लोग पढ़ाई, ट्रेनिंग और नौकरी के दौरान लगातार अपने स्किल्स सुधार सकें और सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि असली काम के लायक स्किल्स और बढ़िया करियर बना सकें. भारत की बढ़ती कामकाजी आबादी को देखते हुए सिर्फ लोगों को ज्यादा ग्रेजुएट बनाना काफी नहीं होगा.

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