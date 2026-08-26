IIT मद्रास कल से खोलेगा GATE 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जानें फीस से लेकर पात्रता तक सब कुछ

अगर आप GATE 2027 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 27 अगस्त से शुरू करने जा रहा है. जानें डिटेल्स...

आईआईटी मद्रास, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए कल 27 अगस्त 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एमटेक और पीएचडी कोर्स के साथ-साथ पीएसयू भर्तियों के लिए पात्रता देने वाले इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. GATE 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 27 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी. उम्मीदवारों को इसके लिए ऑफिशियल GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

कब होगा GATE 2027 का एग्जाम?

GATE 2027 की परीक्षा 7,13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित होगी. उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 4 जनवरी 2027 को जारी किया जाएगा. वहीं, GATE 2027 के नतीजों का ऐलान 19 मार्च को होगा. GATE 2027 का स्कोर आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु के एमटेक और पीएचडी के पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) में भर्तियों के लिए भी किया जाता है.

कौन कर सकता है GATE 2027 के लिए अप्लाई?

जिन उम्मीदवारों के पास सरकार से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में से कोई भी अंडरग्रेजुएट कोर्स की डिग्री है, वे GATE 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के तीसरे साल या उससे ऊपर के साल में हैं, वे भी इसके लिए पात्र हैं. इसके अलावा डिप्लोमा पूरा करने के बाद जो स्टूडेंट्स अपने बीई प्रोग्राम के दूसरे साल में हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार अधिकतम दो GATE पेपर में शामिल हो सकते हैं. अपनी डिग्री या पढ़ाई की फील्ड से जुड़े पेपर का उम्मीदवारों को चुनाव करना चाहिए.

कितना लगेगी GATE 2027 के लिए एप्लीकेशन फीस?

GATE 2026 के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग और विदेशी नागरिकता वाले उम्मीदवारों को 2000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को इसके लिए 1000 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी.

कैसे कर सकते हैं GATE 2027 के लिए आवेदन?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना GATE 2027 का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं.

- GATE 2027 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

- रजिस्ट्रेशन करें और इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड जनरेट करें.

- अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें.

- मांगी गई जरूरी जानकारियों के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

- जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करें.

- आवेदन शुल्क भरें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

GATE 2027 एग्जाम का पैटर्न क्या है?

GATE 2027 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी. इस एग्जाम का प्रश्नपत्र सिर्फ इंग्लिश में होगा. इस परीक्षा में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे. मार्किंग स्कीम के मुताबिक 1 नंबर के हर सवाल के गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे. वहीं, 2 नंबर के सवाल के गलत जवाब पर 2 तिहाई नंबर काटे जाएंगे.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले विस्तृत सिलेबस, पेपर कॉम्बिनेशन और दूसरी परीक्षा से जुड़ी जानकारियों को ऑफिशियल GATE 2027 की वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें.