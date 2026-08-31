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GATE 2027 के लिए IIT मद्रास ने किया बड़ा बदलाव, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

आईआईटी मद्रास ने GATE 2027 के लिए 27 अगस्त से शुरू होने वाले रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर दिया था और अभी तक संशोधित तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, जानें एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो खुलने के बाद उम्मीदवारों को किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 31, 2026, 11:29 AM IST

GATE 2027 के लिए IIT मद्रास ने किया बड़ा बदलाव, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

GATE 2027 के लिए कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन? (Image: Official Website Screengrab)

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GATE 2026 यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द ही खुलने वाला है. आईआईटी मद्रास कभी भी आवेदन प्रक्रिया की संशोधित तारीखों का ऐलान कर सकता है. इससे पहले रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से शुरू होने वाला था, लेकिन आईआईटी मद्रास ने किसी नई तारीख की जानकारी दिए बिना ही इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था. अब ऑफिशियल GATE पोर्टल पर यह लिखा हुआ आ रहा है कि आवेदन की रिवाइज्ड तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. 

यह दूसरी बार है जब रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे खिसकाया गया है. इससे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस 14 अगस्त से शुरू होने वाला था, लेकिन इसे खिसकाकर 27 अगस्त कर दिया गया. अब इसे फिर से स्थगित कर दिया गया है. आखिर यह कदम क्यों उठाया गया, इसकी भी जानकारी इंस्टीट्यूट ने नहीं दी है. 

GATE 2027 के लिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया बदलाव?

GATE 2027 के लिए आईआईटी मद्रास ने भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया में एक बदलाव किया है. भारतीय उम्मीदवारों को डिजिलॉकर के माध्यम से रजिस्टर करने की जरूरत होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन विंडो खुलने से पहले अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना लें या अगर उनका डिजिलॉकर अकाउंट पहले से मौजूद है तो उसे अपडेट कर लें. 

अभी आवेदन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने और डिजिलॉकर अकाउंट में जरूरी अपडेट्स के लिए इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

GATE 2027 रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरी?

GATE 2027 में जो उम्मीदवार शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी स्कैन करके रख लेना चाहिए. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में नीचे दिए हुए सर्टिफिकेट्स शामिल हैं-
- हालिया फोटो और साइन
- वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की स्कैन्ड कॉपी. कैंडिड्टेस को एग्जाम सेंटर में ले जाने के लिए अपनी ओरिजनल आईडी प्रूफ भी साथ लेकर जाना होगा.
- अगर लागू हो तो एससी, एसटी सर्टिफिकेट
- अगर लागू हो तो यूनीक डिसेबिलटी आइडेंटिफिकेशन (UDID) या दिव्यांग सर्टिफिकेट
- अगर लागू हो तो डिस्लेक्सिया सर्टिफिकेट 
- देख नहीं सकने वाले उम्मीदवार जो लेखक चाहते हैं, उनके लिए इससे जुड़ा सर्टिफिकेट

उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आईआईटी मद्रास के निर्धारित फॉर्मेट के मुताबिक ही हों. 

कब होगी GATE 2027 की परीक्षा और कितनी है एप्लीकेशन फीस?

भले ही GATE 2027 के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में देरी हो रही हो, लेकिन GATE 2027 की परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित की जाएंगी. देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 6,7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी को यह परीक्षाएं आयोजित होंगी. अलग-अलग पेपर के लिए एग्जाम शेड्यूल उम्मीदवार ऑफिशियल GATE 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर पाएंगे. 

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए GATE 2027 रजिस्ट्रेशन की फीस 2,000 रुपये निर्धारित की गई है. महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये है. उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के दौरान इस एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.
 

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