IIT JAM 2027 के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जान लें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी लगेगी फीस

IIT JAM 2027: IIT खड़गपुर कल से IIT जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा. जानें कौन भर सकता है फॉर्म, कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और आवेदन की आखिरी तारीख क्या है...

IIT JAM 2027: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर कल यानी 12 सितंबर से IIT जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोलेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर पाएंगे.

उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर 2026 तक IIT JAM परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा. एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी कर ली है या फाइनल एग्जाम के बाद साल 2027 में डिग्री पूरी करने वाले हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र है.

IIT JAM की परीक्षा 14 फरवरी 2027 को दो सेशन में आयोजित की जाएगी. सुबह के शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.20 बजे तक होगी. वहीं, दोपहर के शिफ्ट की परीक्षा 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी.

IIT JAM 2027: कैसे कर पाएंगे आईआईटी जैम के लिए रजिस्ट्रेशन?

IIT JAM 2027 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर JOAPS पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना नाम, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें.

- इनरोलमेंट आईडी और ओटीपी उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पर भेजी जाएगी.

- इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें और पूछे गई जरूरी जानकारियों को भरकर आवेदन पूरा करें.

- फोटो और साइन सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

- आवेदन शुल्क का भुगतान करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें.

- अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए जरूर सेव कर लें.

IIT JAM 2027: कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस?

एक टेस्ट पेपर में शामिल होने के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को ₹1,000 और बाकी बचे दूसरे उम्मीदवारों को ₹2,000 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा.

दो टेस्ट पेपर में शामिल होने के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को ₹1,350 और बाकी बचे दूसरे उम्मीदवारों को ₹2,700 आवेदन शुल्क देना होगा.

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और वॉलेट में से किसी एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा. एक बार आवेदन करने के बाद इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता. यह परीक्षा देश भर के प्रमुख इंस्टीट्यूट्स में साइंस और इससे जुड़े विषयों में ऑफर किए जाने वाले पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन का माध्यम है.

