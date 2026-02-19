FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

DRDO ने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया, गगनयान मिशन में निभाएगा अहम भूमिका, भारत को अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी सफलता मिली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

T20 World Cup 2026 में Shamar Joseph ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

T20 World Cup 2026 में Shamar Joseph ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

आईआईटी बॉम्बे ने आज 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर आईआईटी जेएएम 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 19, 2026, 06:22 PM IST

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IIT JAM 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईआईटी बॉम्बे ने आज 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर आईआईटी जेएएम 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. मास्टर्स के लिए जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम (JAM) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर अपनी आंसर शीट चेक कर सकते हैं. इससे उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने से पहले अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं.

IIT JAM रिस्पांस शीट क्या है?

रिस्पॉन्स शीट एक खास डॉक्यूमेंट है जिसमें परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के दिए गए सभी उत्तर प्रदर्शित होते हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रश्न आईडी और हर सवाल के लिए दिए गए जवाब जैसी जानकारी शामिल होती है. इसे देखकर स्टूडेंट्स अपने संभावित नंबरों को कैलकुलेट कर सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए तैयारी कर सकते हैं.

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके अपनी आंसर शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
1. IIT JAM 2026 की आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाएं.
2. होमपेज पर 'JOAPS' (JAM Online Application Processing System) लिंक पर क्लिक करें.
3. अपनी इनरोलमेंट आईडी/ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
4. लॉग इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर 'View Candidate Response' और 'Get Response Sheet' का लिंक ढूंढे और उसपर क्लिक करें.
5. आपकी आंसर शीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें.

IIT JAM Response Sheet 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IIT JAM 2026 आंसर शीट के बाद आगे क्या?

परीक्षा के बाद की प्रक्रिया में पहला कदम आंसर शीट जारी करना है. IIT बॉम्बे जल्द की जल्द ही आंसर की जारी किए जाने की उम्मीद है. आंसर शीट और प्रोविजनल आंसर की दोनों उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकेंगे.

अगर किसी भी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें इसे चुनौती देने का मौका मिलेगा. परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन विंडो खोलेगी जिससे उम्मीदवार निर्धारित शुल्क (आमतौर पर हर सवाल के लिए) का भुगतान करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. आंसर शीट जारी होने और ऑब्जेक्शन विंडो के समय के संबंध में घोषणाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement