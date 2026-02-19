IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

आईआईटी बॉम्बे ने आज 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर आईआईटी जेएएम 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

आईआईटी बॉम्बे ने आज 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर आईआईटी जेएएम 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. मास्टर्स के लिए जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम (JAM) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर अपनी आंसर शीट चेक कर सकते हैं. इससे उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने से पहले अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं.

IIT JAM रिस्पांस शीट क्या है?

रिस्पॉन्स शीट एक खास डॉक्यूमेंट है जिसमें परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के दिए गए सभी उत्तर प्रदर्शित होते हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रश्न आईडी और हर सवाल के लिए दिए गए जवाब जैसी जानकारी शामिल होती है. इसे देखकर स्टूडेंट्स अपने संभावित नंबरों को कैलकुलेट कर सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए तैयारी कर सकते हैं.

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके अपनी आंसर शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

1. IIT JAM 2026 की आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर 'JOAPS' (JAM Online Application Processing System) लिंक पर क्लिक करें.

3. अपनी इनरोलमेंट आईडी/ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें.

4. लॉग इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर 'View Candidate Response' और 'Get Response Sheet' का लिंक ढूंढे और उसपर क्लिक करें.

5. आपकी आंसर शीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें.

IIT JAM Response Sheet 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IIT JAM 2026 आंसर शीट के बाद आगे क्या?

परीक्षा के बाद की प्रक्रिया में पहला कदम आंसर शीट जारी करना है. IIT बॉम्बे जल्द की जल्द ही आंसर की जारी किए जाने की उम्मीद है. आंसर शीट और प्रोविजनल आंसर की दोनों उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकेंगे.

अगर किसी भी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें इसे चुनौती देने का मौका मिलेगा. परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन विंडो खोलेगी जिससे उम्मीदवार निर्धारित शुल्क (आमतौर पर हर सवाल के लिए) का भुगतान करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. आंसर शीट जारी होने और ऑब्जेक्शन विंडो के समय के संबंध में घोषणाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है.

