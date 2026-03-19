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GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया गेट 2026 का स्कोरकार्ड, जानें अब आगे क्या करें?

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GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया गेट 2026 का स्कोरकार्ड, जानें अब आगे क्या करें?

GATE 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें अब आगे क्या होगा?

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Jaya Pandey

Updated : Mar 19, 2026, 05:10 PM IST

GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया गेट 2026 का स्कोरकार्ड, जानें अब आगे क्या करें?

GATE 2026 Result (Image: Official Website Screengrab)

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GATE 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को चार दिनों तक आयोजित की गई थी. रिजल्ट जारी करने से पहले आईआईटी गुवाहाटी ने आंसर की भी जारी कर दी थी. इससे पहले उम्मीदवारों को 25 फरवरी से 15 मार्च तक प्रोविजनल आंसर की को चुनौती देने का मौका दिया गया था. सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आंसर की को फाइनल करने से पहले इन चुनौतियों को चेक किया और इसी के आधार पर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया गया. 

रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवार अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके GOAPS पोर्टल के माध्यम से अपना GATE 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. GATE 2026 के स्कोरकार्ड में सेक्शन वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक शामिल है. GATE 2026 का स्कोरकार्ड देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन और पीएसयू की भर्ती में निर्णायक भूमिका निभाता है. 

GATE 2026 का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार GATE 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- gate2026.iitg.ac.in या goaps.iitg.ac.in पर जाएं.
- GOAPS उम्मीदवार लॉगिन लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी इनरोलमेंट आईडी या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
- GATE 2026 Result लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड कर लें.

उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके GATE 2026 का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

GATE 2026: उम्मीदवारों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

GATE 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर नजर रखें. आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि स्कोरकार्ड के आधार पर काउंसलिंग, एडमिशन और नौकरी के आवेदनों के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे GATE 2026 परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर विजिट करते रहें. 

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