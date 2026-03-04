IIT बॉम्बे ने M.Des और Ph.D में एडमिशन के लिए जारी किया CEED 2026 का रिजल्ट, इस लिंक से करें फटाफट चेक

CEED 2026 Results: आईआईटी बॉम्बे ने आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (CEED 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक...

CEED 2026 Results: आईआईटी बॉम्बे ने आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (CEED 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाकर अपने लॉगइन के जरिए अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. CEED 2026 का स्कोरकार्ड 10 मार्च से 31 जुलाई तक ऑनलाइन मोड में डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा.

CEED 2026 में वैलिड स्कोर वाले उम्मीदवारों को भाग लेने वाले कॉलेजों में अलग से आवेदन करना होगा. उम्मीदवार केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही CEED स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं. यह स्कोरकार्ड रिजल्ट जारी होने की तारीख से एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखें क्योंकि प्रवेश के दौरान भाग लेने वाला संस्थान कैटिगरी सर्टिफिकेट, पात्रता और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ CEED स्कोरकार्ड को भी वेरिफाई करें.

CEED 2026 Results: कैसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे-

- ऑफिशियल वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाएं.

- होम पेज पर 'Check CEED Result' टैब पर क्लिक करें.

- CEED लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें. इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट ले लें.

रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

आईआईटी बॉम्बे ने 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक CEED 2026 परीक्षा आयोजित की थी. CEED 2026 एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जिसके माध्यम से IISc बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली , आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, IIITDM जबलपुर, IIITDM कांचीपुरम और दूसरे संस्थानों में डिजाइन के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता है.

