FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IIT बॉम्बे ने M.Des और Ph.D में एडमिशन के लिए जारी किया CEED 2026 का रिजल्ट, इस लिंक से करें फटाफट चेक

IIT बॉम्बे ने M.Des और Ph.D में एडमिशन के लिए जारी किया CEED 2026 का रिजल्ट, इस लिंक से करें फटाफट चेक

Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार

होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार

होली के रंगों की भाषा

होली के रंगों की भाषा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IIT बॉम्बे ने M.Des और Ph.D में एडमिशन के लिए जारी किया CEED 2026 का रिजल्ट, इस लिंक से करें फटाफट चेक

CEED 2026 Results: आईआईटी बॉम्बे ने आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (CEED 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 04, 2026, 01:39 PM IST

IIT बॉम्बे ने M.Des और Ph.D में एडमिशन के लिए जारी किया CEED 2026 का रिजल्ट, इस लिंक से करें फटाफट चेक

CEED 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CEED 2026 Results: आईआईटी बॉम्बे ने आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (CEED 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाकर अपने लॉगइन के जरिए अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. CEED 2026 का स्कोरकार्ड 10 मार्च से 31 जुलाई तक ऑनलाइन मोड में डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा.

CEED 2026 में वैलिड स्कोर वाले उम्मीदवारों को भाग लेने वाले कॉलेजों में अलग से आवेदन करना होगा. उम्मीदवार केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही CEED स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं. यह स्कोरकार्ड रिजल्ट जारी होने की तारीख से एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखें क्योंकि प्रवेश के दौरान भाग लेने वाला संस्थान कैटिगरी सर्टिफिकेट, पात्रता और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ CEED स्कोरकार्ड को भी वेरिफाई करें.

CEED 2026 Results: कैसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे-
- ऑफिशियल वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाएं.
- होम पेज पर 'Check CEED Result' टैब पर क्लिक करें.
- CEED लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें. इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट ले लें.

रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

आईआईटी बॉम्बे ने 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक CEED 2026 परीक्षा आयोजित की थी. CEED 2026 एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जिसके माध्यम से IISc बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली , आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, IIITDM जबलपुर, IIITDM कांचीपुरम और दूसरे संस्थानों में डिजाइन के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement