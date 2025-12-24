FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, आनंद विहार, नई दिल्ली समेत ये हैं लिस्ट में शामिल

IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता

Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये

इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां जो भी गया फिर कभी नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

IIM Kozhikode CAT 2025 Result: आईआईएम कोझिकोड आज कैट 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है, जानें किस समय पर आएगा रिजल्ट और कैसे इसे कर पाएंगे चेक...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 24, 2025, 11:43 AM IST

IIM CAT Result 2025: आईआईएम कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा कर दी है. सोमवार 23 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर आईआईएम ने बताया कि कैट 2025 का रिजल्ट 24 दिसंबर यानी आज जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रिजल्ट देखने के लिए लॉगइन लिंक 24 दिसंबर को शाम 6 बजे से एक्टिव हो जाएगा. 

इसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करके अपना कैट 2025 फाइनल एग्जान का स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.  

IIM CAT Result 2025: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल कैट वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.
2: होमपेज पर CAT 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
3: एक नया पेज खुलेगा और अपना लॉगिन डिटेल्स एंटर करें.
4: अपना रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5: रिजल्ट को ध्यानपूर्वक चेक करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.
6: एक प्रिंटआउट लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवार फाइनल आंसर की की मदद से अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन नंबर मिलते हैं जबकि गलत जवाब के लिए एक अंक काट लिया जाएगा. नॉन MCQ प्रश्नों के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. फाइनल स्कोरकार्ड 24 दिसंबर को शाम 6 बजे रिजल्ट के साथ जारी किए जाएंगे. 

CAT 2025 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी, नाम, कैटिगरी, जेंडर और जन्मतिथि, परीक्षा की तारीख और समय, रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी, सेक्शन वाइज स्केल्ड स्कोर और पर्सेंटाइल, टोटल स्केल्ड स्कोर, कुल पर्सेंटाइल और CAT स्कोर की वैधता अवधि जैसी जानकारी शामिल होगी.

Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां जो भी गया फिर कभी नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह
दुनिया के वो 10 देश जहां शराब पीना तो क्या नाम लेना भी है अपराध, सीधे होती है जेल
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
