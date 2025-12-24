IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

IIM Kozhikode CAT 2025 Result: आईआईएम कोझिकोड आज कैट 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है, जानें किस समय पर आएगा रिजल्ट और कैसे इसे कर पाएंगे चेक...

IIM CAT Result 2025: आईआईएम कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा कर दी है. सोमवार 23 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर आईआईएम ने बताया कि कैट 2025 का रिजल्ट 24 दिसंबर यानी आज जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रिजल्ट देखने के लिए लॉगइन लिंक 24 दिसंबर को शाम 6 बजे से एक्टिव हो जाएगा.

इसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करके अपना कैट 2025 फाइनल एग्जान का स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

IIM CAT Result 2025: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

1: ऑफिशियल कैट वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

2: होमपेज पर CAT 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

3: एक नया पेज खुलेगा और अपना लॉगिन डिटेल्स एंटर करें.

4: अपना रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5: रिजल्ट को ध्यानपूर्वक चेक करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.

6: एक प्रिंटआउट लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवार फाइनल आंसर की की मदद से अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन नंबर मिलते हैं जबकि गलत जवाब के लिए एक अंक काट लिया जाएगा. नॉन MCQ प्रश्नों के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. फाइनल स्कोरकार्ड 24 दिसंबर को शाम 6 बजे रिजल्ट के साथ जारी किए जाएंगे.

CAT 2025 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी, नाम, कैटिगरी, जेंडर और जन्मतिथि, परीक्षा की तारीख और समय, रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी, सेक्शन वाइज स्केल्ड स्कोर और पर्सेंटाइल, टोटल स्केल्ड स्कोर, कुल पर्सेंटाइल और CAT स्कोर की वैधता अवधि जैसी जानकारी शामिल होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.