November School Holidays 2025: नवंबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बारिश से रद्द हुआ भारत-साउथ अफ्रीका मैच तो कौन बनेगा चैंपियन, क्या टीम इंडिया हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर?

आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार, डॉक्टरों की सलाह, आंखों पर भारी मेकअप न करें महिलाएं, जानिए वजह

फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

एजुकेशन

एजुकेशन

IGNOU Admit Card 2025: इग्नू कब जारी करेगा दिसंबर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड?

IGNOU Admit Card 2025: स्टूडेंट्स इग्नू के टर्म एंड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जानें कब जारी होगा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं का हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 02, 2025, 11:54 AM IST

IGNOU Admit Card 2025: इग्नू कब जारी करेगा दिसंबर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड?

IGNOU Admit Card 2025

IGNOU Admit Card 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जल्द ही विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BCom, BSc, BA, BBA, BCA, MA, MCA, MSc और कई दूसरी परीक्षाओं के लिए दिसंबर टर्म एंड परीक्षा (TEE) 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्टूडेंट्स इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे. 

IGNOU Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें इग्नू का एडमिट कार्ड?

एक बार जारी होने के बाद स्टूडेंट्स इग्नू दिसंबर टीईई एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं.
2: मेनू बार पर दिए गए Exam सेक्शन का चयन करें और Digital University पर क्लिक करें.
3: Online Link for Download Hall Ticket के लिंक पर क्लिक करें.
4: अब एक नया पेज खुलेगा, यहां पूछे गए डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5: आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

इग्नू की टर्म एंड परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 को खत्म होंगी. IGNOU दिसंबर TEE एडमिट कार्ड PDF देखने के लिए स्टूडेंट्स को अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करना होगा. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in को चेक करने की सलाह दी जाती है. 

