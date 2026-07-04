नौकरी की तलाश है तो हर सुबह 7:50 से 8:30 बजे के बीच करें यह काम, Career Coach ने बताया इंटरव्यू कॉल आने का सीक्रेट

अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको करियर कोच की इस सलाह पर जरूर अमल करना चाहिए. जानें आखिर सुबह-सुबह कौन-सा काम करने से आपके पास आएगा इंटरव्यू कॉल...

आज के समय में जॉब पाना सिर्फ अच्छी योग्यता या मजबूत रिज्यूमे पर ही निर्भर नहीं करता. कई बार सही समय पर किया गया आवेदन भी मामला पलट देता है. ज्यादातर उम्मीदवार अपना पूरा ध्यान रिज्यूमे बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन करने पर लगाते हैं. लेकिन आवेदन किस समय भेजा गया है इससे भी यह फर्क पड़ता है कि रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को सबसे पहले देखे या फिर वह सैकड़ों ईमेल के बीच दबकर रह जाए.

सुबह 7:50 बजे से 8:30 बजे के बीच अप्लाई करने का क्या होता है फायदा?

करियर कोच साइमन इंगारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि अगर उम्मीदवार सुबह 7:50 बजे से 8:30 बजे के बीच नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन पर रिक्रूटर की नजर पड़ने और इंटरव्यू कॉल आने की संभावना बढ़ सकती है. उनके मुताबिक, ज्यादातर रिक्रूटर्स अपने काम की शुरुआत सुबह ईमेल चेक करने से करते हैं. ऐसे में अगर आपका आवेदन उसी समय उनके इनबॉक्स में पहुंचता है तो उसके सबसे ऊपर दिखाई देने की संभावना ज्यादा रहती है. इससे आपका रिज्यूमे दिनभर आने वाले दूसरे आवेदनों से पहले देखा जा सकता है. अगर रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल उचित लगती है को शुरुआती चरण में ही इंटरव्यू या आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे कॉन्टेक्ट किए जाने की संभावना भी बढ़ जाती है.

क्यों लंच ब्रेक या ऑफिस खत्म होने के बाद आवेदन करने की वैल्यू नहीं रह जाती?

करियर कोच ने बताया कि अधिकतर उम्मीदवार लंच ब्रेक, शाम या ऑफिस समय खत्म होने के बाद आवेदन करते हैं. ऐसे समय में रिक्रूटर्स के इनबॉक्स में काफी ज्यादा ईमेल पहुंचते हैं जिससे आपके एप्लीकेशन पर नजर पड़ने की संभावना बेहद कम होती है. इसके मुकाबले अगर आप सुबह जल्दी आवेदन भेजते हैं तो आपका आवेदन एप्लीकेशन की भीड़ से पहले पहुंच जाता है और उसको प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

सुबह अप्लाई करने से पहले रात में ही जरूर कर लें ये तैयारियां

करियर कोच ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार आवेदन करने की तैयारी एक रात पहले ही पूरी कर लें. जिस नौकरी के लिए आवेदन करना है, उसका लिंक, रिज्यूमे और कवर लेटर पहले से तैयार रखें जिससे अगली सुबह 8:30 बजे से पहले आवेदन आसानी से भेजा जा सके. इस पूरी प्रक्रिया में करीब 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन लगातार ऐसा करने से नौकरी की तलाश के दौरान बेहतर रिजल्ट मिल सकता है.

साइमन इंगारी का मानना है कि नौकरी की खोज में सिर्फ अच्छी प्रोफाइल होना ही काफी नहीं है बल्कि कई बार सही समय पर किया गया आवेदन भी आपकी प्रोफाइल को रिक्रूटर तक पहले पहुंचाने में मदद कर सकता है. हालांकि ऐसा करना सफलता की गारंटी नहीं है. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव, रिज्यूमे की क्वॉलिटी और नौकरी की जरूरतें सबसे अहम पहलू होते हैं.

