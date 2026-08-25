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ICSI Result June 2026: कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल एग्जाम में किसने किया टॉप? देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICSI Result June 2026: ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी जून 2026 प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें इस एग्जाम में किसने-किसने किया टॉप और आप भी कैसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 25, 2026, 02:59 PM IST

ICSI Result June 2026: कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल एग्जाम में किसने किया टॉप? देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICSI Result June 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी. (Image: Official Website Screengrab)

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ICSI Result June 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने CS जून 2026 प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल प्रोग्राम के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी. स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को परीक्षा में मिले नंबरों की जानकारी दी गई होगी. 

ICSI Result June 2026: किसने किया टॉप?

प्रोफेशनल प्रोग्राम के रिजल्ट के अलावा, आईसीएसआई ने जून 2026 के एग्जाम की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है. इस परीक्षा में खुशी अग्रवाल और सानिया समीर खान ने पहली रैंक हासिल की है, वहीं, विदुषी गर्ग ने दूसरी रैंक हासिल की है. इसके बाद हरकिरन कौर ने तीसरी पोजीशन पर हैं. नंदिनी संजय पांडेय ने चौथी रैंक हासिल की है और जिया शशिकांत सागर और वंशिका कमलेश लुल्ला पांचवे नंबर पर हैं. 

ICSI CS

ICSI Result June 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

आईसीएसआई सीएस जून 2026 प्रोफेशनल रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 

- आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर CS June 2026 Professional Result के लिंक पर क्लिक करें.
- अब पूछे गए जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालकर एंटर करें और अपनी जानकारी सबमिट करें.
- आपका कंपनी सेक्रेटेरी प्रोफेशनल का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें. 

ICSI Result June 2026 CS Professional चेक करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें मौजूद सभी जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक कर लें. 

ICSI Result June 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को पास कर लिया है, उन्हें अब अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अनिवार्य मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम (MSOP) को पूरा करना होगा. इसके बाद वे आईसीएसआई पोर्टल के माध्यम से ऑफिशियल प्रैक्टिस के लिए असोसिएट कंपनी सेक्रेटरी (ACS) मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

अगर उम्मीदवार को रिजल्ट जारी होने के 30 दिनों के अंदर अपने रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी नहीं मिलती, तो वे अपने डिटेल्स के साथ आईसीएसआई से exam@icsi.edu पर संपर्क कर सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल प्रोग्राम और एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगली परीक्षाएं 21 से 28 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी. इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त से शुरू होगा.

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