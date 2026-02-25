FacebookTwitterYoutubeInstagram
ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय

AIBE 20 रिचेकिंग का रिजल्ट allindiabarexamination.com पर जारी, ऐसे करें चेक

65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर

शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय

एजुकेशन

ICSI Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कब जारी होगा एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट...

Jaya Pandey

Updated : Feb 25, 2026, 11:49 AM IST

ICSI Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करके ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. प्रोफेशनल के बाद अब आईसीएसआई दोपहर 2 बजे सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा के नतीजे भी जारी करने वाले हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखने चाहिए.

ये परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं.

ICSI Result Dec 2025: अहम तारीखें

परीक्षा की तारीख: 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025
रिजल्ट की तारीख: 25 फरवरी 2026
सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: सुबह 11 बजे
सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: दोपहर 2 बजे
ऑफिशियल वेबसाइट: icsi.edu

ICSI Result Dec 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं .
2: CS Executive December 2025 Result या CS Professional December 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.
3: जरूरी ICSI लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें. 
4: दिसंबर 2025 का स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

ICSI CS Professional December 2025 Result चेक करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और संबंधित सूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

