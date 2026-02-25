ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

ICSI Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कब जारी होगा एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट...

ICSI Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करके ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. प्रोफेशनल के बाद अब आईसीएसआई दोपहर 2 बजे सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा के नतीजे भी जारी करने वाले हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखने चाहिए.

ये परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं.

ICSI Result Dec 2025: अहम तारीखें

परीक्षा की तारीख: 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025

रिजल्ट की तारीख: 25 फरवरी 2026

सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: सुबह 11 बजे

सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: दोपहर 2 बजे

ऑफिशियल वेबसाइट: icsi.edu

ICSI Result Dec 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं .

2: CS Executive December 2025 Result या CS Professional December 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.

3: जरूरी ICSI लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें.

4: दिसंबर 2025 का स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और संबंधित सूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

