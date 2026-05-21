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ICSI CSEET Admit Card June 2026: आईसीएसआई ने जारी किया सीएसईईटी का एडमिट कार्ड, icsi.edu से ऐसे करें डाउनलोड

ICSI CSEET Admit Card June 2026: ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट डाउनलोड करें स्कोर कार्ड...

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Jaya Pandey

Updated : May 21, 2026, 01:07 PM IST

ICSI CSEET Admit Card June 2026: आईसीएसआई ने जारी किया सीएसईईटी का एडमिट कार्ड, icsi.edu से ऐसे करें डाउनलोड

ICSI CSEET Admit Card June 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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ICSI CSEET Admit Card June 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट  icsi.edu पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपनी यूनीक आईडी, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी. ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार, CSEET जून 2026 की परीक्षा 1 जून से 4 जून 2026 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. 

ICSI CSEET Admit Card June 2026: अहम तारीखें-

CSEET जून 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख- 21 मई 2026
CSEET जून 2026 परीक्षा की तारीख- 1 जून से 4 जून 2026
CSEET जून 2026  का रिजल्ट- 14 जून 2026 को संभावित

ICSI CSEET Admit Card June 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

कैंडिडेट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर CSEET June 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.
- CSEET जून 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी यूनीक आईडी और एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- लॉगइन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा.
- लिंक पर क्लिक करें और परीक्षा के दिन के इस्तेमाल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. 

ICSI CSEET Admit Card June 2026 एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक

एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर इसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने साथ लेकर जाना जरूरी है. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए सभी डिटेल्स को सावधानी से चेक कर लें. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, एग्जाम सेंटर और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से पहले एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना संबंधित अधिकारियों को तुरंत दें.

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