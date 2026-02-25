ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ICSI Result Dec 2025: ICSI ने सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद अब सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद अब सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं.

ICSI Result Dec 2025: अहम तारीखें

परीक्षा की तारीख: 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025

रिजल्ट की तारीख: 25 फरवरी 2026

सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: सुबह 11 बजे

सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का समय: दोपहर 2 बजे

ऑफिशियल वेबसाइट: icsi.edu

ICSI Result Dec 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं .

2: CS Executive December 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.

3: जरूरी ICSI लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें.

4: दिसंबर 2025 का स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

ICSI CS Executive Result Dec 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगली परीक्षाएं (पाठ्यक्रम 2022) 1 जून से 7 जून 2026 तक आयोजित होने वाली हैं. परीक्षाएं सुबह के सेशन में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की जाएंगी और इसमें सुबह 9 बजे से 9.15 बजे तक 15 मिनट का रीडिंग टाइम शामिल होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और संबंधित सूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

