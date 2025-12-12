ICSI CS Admit Card December 2025: कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, icsi.edu से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

एजुकेशन
ICSI CS Executive Admit Card December 2025: ICSI ने दिसंबर में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...
ICSI CS Executive Admit Card December 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने दिसंबर में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 22 दिसंबर से शुरू होने वाली सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.
उम्मीदवार अपना आईसीएसआई सीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: ICSI CS की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.
2: दिसंबर 2025 के सीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.
3: सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.
4: सीएस दिसंबर 2025 सेशन का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5: अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.
ICSI CS Admit Card December 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
- एडमिट कार्ड अनिवार्य है और इसकी प्रिंट कॉपी के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी.
- निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.
- उम्मीदवारों को सुरक्षा के लिए एडमिट कार्ड की कई फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए.
- केवल 2022 के नए पाठ्यक्रम के पैटर्न का ही पालन किया जाएगा, पिछले पाठ्यक्रम के तहत कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट लॉच, लिखित नोट्स और अध्ययन सामग्री का उपयोग सख्त वर्जित है.
