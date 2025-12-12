FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Indigo को 58 करोड़ का टैक्स नोटिस, 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट, आज 54 फ्लाइट कैंसिल | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर, नई बाबरी पर जुटी हजारों की भीड़, पढ़ी गई नमाज, 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने रखी थी नींव | अंडर 19 एशिया कप क्रिकेटः वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 56 बॉल में लगाई सेंचुरी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

ICSI CS Admit Card December 2025: कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, icsi.edu से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ICSI CS Admit Card December 2025: कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, icsi.edu से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

ICSI CS Executive Admit Card December 2025: ICSI ने दिसंबर में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 12, 2025, 12:56 PM IST

ICSI CS Admit Card December 2025: कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, icsi.edu से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

ICSI CS Admit Card December 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ICSI CS Executive Admit Card December 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने दिसंबर में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 22 दिसंबर से शुरू होने वाली सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

ICSI CS Admit Card December 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना आईसीएसआई सीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: ICSI CS की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.
2: दिसंबर 2025 के सीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.
3: सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.
4: सीएस दिसंबर 2025 सेशन का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
5: अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

ICSI CS Admit Card December 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 

ICSI CS Admit Card December 2025: इन बातों का रखें ध्यान

- एडमिट कार्ड अनिवार्य है और इसकी प्रिंट कॉपी के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी.
- निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.
- उम्मीदवारों को सुरक्षा के लिए एडमिट कार्ड की कई फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए.
- केवल 2022 के नए पाठ्यक्रम के पैटर्न का ही पालन किया जाएगा, पिछले पाठ्यक्रम के तहत कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट लॉच, लिखित नोट्स और अध्ययन सामग्री का उपयोग सख्त वर्जित है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़
धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़
नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस
नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस
क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान
क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
MORE
Advertisement