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ICSE Result 2026: क्या आज जारी होगा CISCE बोर्ड का रिजल्ट? जानें सोशल मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई

ICSE Result 2026: सोशल मीडिया पर आज दोपहर 3 बजे CISCE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होने का दावा किया जा रहा है, जानें इसमें कितनी है सच्चाई...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 22, 2026, 11:19 AM IST

ICSE Result 2026: क्या आज जारी होगा CISCE बोर्ड का रिजल्ट? जानें सोशल मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई

ICSE Result 2026 (File Photo)

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ICSE Result 2026: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) आज दसवीं और बारहवीं बोर्ड का रिजल्ट दोपहर 3 बजे जारी करेगा. हालांकि, इस पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही कक्षाओं ने नतीजे आज, 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जारी नहीं किए जाएंगे. बोर्ड ने बताया है कि नतीजों के अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाने की संभावना है. CISCE ने पिछले दो साल से अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी किया है. 

आईसीएसई (कक्षा 10) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि आईएससी (कक्षा 12) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट, एसएमएस या डिजिलॉकर की मदद से अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. बोर्ड अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट के ऐलान से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें.

ICSE Result 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट?

अपना CISCE बोर्ड का रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाएं.
- अब होमपेज पर Result सेक्शन में जाकर ICSE या ISC पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपना यूआईडी और इंडेक्स नंबर एंटर करें और फिर Show Result पर क्लिक करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करें. 

cisce.org के अलावा स्टूडेंट्स results.cisce.org पर जाकर भी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. पिछले साल CISCE बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी हुआ था. दसवीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 2,52,557 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और 99.35 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे, जबकि बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 99,555 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और  99.34 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करने की सलाह दी जाती है.

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