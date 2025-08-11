Twitter
ICMAI Result June 2025: CMA इंटरमीडिएट और फाइनल के नतीजे icmai.in पर जारी, जानें कैसा रहा रिजल्ट

ICMAI आज 11 अगस्त को CMA जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल के नतीजे जारी कर दिया है. जानें इंटरमीडिएट और फाइनल में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 11, 2025, 08:42 AM IST

ICMAI Result June 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) आज 11 अगस्त को CMA जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल के नतीजे जारी कर दिया है. 11 जून से 18 जून के बीच आयोजित परीक्षाओं में शामिल हुए उम्मीदवार ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मार्क्स देख सकते हैं. फाइनेंस और मैनेजमेंट में CMA योग्यता को काफी महत्व दिया जाता है और आज का रिजल्ट कई स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल करियर का अगला कदम होगा.

ICMAI Inter Result June 2025: कैसा रहा रिजल्ट?

इंटरमीडिएट परीक्षा में केवल ग्रुप-I के लिए कुल 26,974 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से 2,864 स्टूडेंट्स इसमें पास हुए जिससे पास परसेंट 10.62% रहा. वहीं ग्रुप-II के लिए 15,333 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिसमें से 4,664 पास हुए जिससे पास परसेंट 30.42% रहा. दोनों ग्रुप के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों में से 9,998 ने परीक्षा दी जिनमें से 864 किसी एक ग्रुप में पास हुए (8.64%) और 1,375 दोनों ग्रुपों में पास हुए (13.75%). इस रिजल्ट के आधार पर 5,491 स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट से इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया.

ICMAI Final Result June 2025: कैसा रहा रिजल्ट?

फाइनल परीक्षा में केवल ग्रुप-III के लिए 10,503 उम्मीदवार शामिल हुए जिनमें से 1,701 पास हुए और पास प्रतिशत 16.20% रहा. केवल ग्रुप-IV के लिए 4,458 उम्मीदवार शामिल हुए और 1,108 पास हुए जिससे पास प्रतिशत 24.85% रहा. दोनों ग्रुपों में शामिल होने वाले 3,493 उम्मीदवारों में से 478 एक ग्रुप में पास हुए (13.68%), जबकि 651 दोनों ग्रुपों में पास हुए (18.64%). इन परिणामों के आधार पर 2,167 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक इंस्टीट्यूट से अपना फाइनल पाठ्यक्रम पूरा किया. 

ICMAI Result June 2025: कहां देख सकते हैं?

उम्मीदवार अपना सीएमए जून 2025 का रिजल्ट ICMAI के ऑफिशियल पोर्टल icmai.in पर देख सकते हैं. यह इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा दोनों के उम्मीदवारों पर लागू होता है. रिजल्ट आसानी से पाने के लिए ऑनलाइन डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में उपलब्ध होंगे.

अपना CMA जून 2025 इंटरमीडिएट या अंतिम परिणाम कैसे डाउनलोड करें?
1. ऑफिशियल वेबसाइट  पर जाएं.
2. होमपेज पर जून 2025 इंटरमीडिएट या फाइनल परीक्षा के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
3. अपना लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें और सबमिट करें.
4. स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अपना नंबर देखें.
5. भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

यहां क्लिक कर चेक करें इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट

उम्मीदवारों/स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे जून 2025 की परीक्षा से संबंधित आगे के नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें और किसी भी सवाल या स्पष्टीकरण के मामले में exam.helpdesk@icmai.in पर ई-मेल करके संपर्क करें.

इससे पहले CMA फाउंडेशन जून 2025 का रिजल्ट 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था. इसमें  रिया पोद्दार (रैंक 1), अक्षत अग्रवाल (रैंक 2), मोहित दास (रैंक 3), भाव्या अग्रवाल (रैंक 4), पेनुगोंडा साई राघवेंद्र रेड्डी (रैंक 5) और मट्टुपल्ली गायत्री श्रव्या (रैंक 6) टॉप रैंकर्स थे.

