ICMAI Foundation Result Dec 2025: ICMAI फाउंडेशन का रिजल्ट icmai.in पर जारी, जानें किसने किया टॉप

ICMAI ने CMA फाउंडेशन दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें किसने इस परीक्षा में टॉप किया है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं...

ICMAI Foundation Result Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA फाउंडेशन दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. जयपुर के विधान छाबड़ा ने CMA फाउंडेशन परीक्षा में 380 मार्क्स के साथ पहली रैंक हासिल की है. उन्होंने पहले पेपर में 92 मार्क्स, दूसरे पेपर में 96 मार्क्स, तीसरे पेपर में 98 मार्क्स और चौथे पेपर में 94 मार्क्स हासिल किए.

बेवर के कृष्ण सिसोदिया 370 के कुल स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर हैं जबकि विजयवाड़ा के वेंकट विजया सूर्या चैतन्य गेली और संजना साहू 364 के साथ तीसरे नंबर पर हैं. परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को सभी सब्जेक्ट के पेपर में 40% और कुल मिलाकर 50% मार्क्स हासिल करने होंगे.

ICMAI Foundation Result Dec 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

1: ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाएं.

2: होमपेज पर CMA Result December 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

3: जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर होंगे.

4: आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

ICMAI Foundation Result Dec 2025 इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

फाउंडेशन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सीएमए इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. सीएमए फाउंडेशन परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. CMA फाउंडेशन भारत में पेशेवर कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पहला कदम है।

ICMAI Foundation Result Dec 2025: रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या?

सीएमए फाउंडेशन परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स अब सीएमए कोर्स के इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाए हैं, वे अगले सेशन के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. अपना स्कोरकार्ड सेव करके रखें और अगले लेवल से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आईसीएमएई वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

