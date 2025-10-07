ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका

ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंसी सितंबर परीक्षा के नतीजे नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकता है. यहां जानें डिटेल्स...

ICAI Result September 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंसी सितंबर परीक्षा के नतीजे नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकता है. हालांकि रिजल्ट कब जारी होगा फिलहाल इंस्टीट्यूट ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजे 6 नवंबर 2025 को घोषित किए जा सकते हैं.

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से अपनी योग्यता की स्थिति चेक कर सकेंगे. रिजल्ट के साथ-साथ पास परसेंट और मेरिट लिस्ट भी जारी किए जाएंगे.

ICAI Result September 2025 कब हुई थीं परीक्षाएं?

इससे पहले आईसीएआई ने जम्मू और पंजाब में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के कारण 24 और 25 सितंबर को होने वाली सीए इंटर और फाइनल परीक्षाओं को रिशेड्यूल किया था. इसके अलावा नेपाल के काठमांडू में सोशल मीडिया पर बैन और कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेन जी के विरोध के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं.

आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर को आयोजित की गईं, जबकि सीए इंटर परीक्षाएं 4 से 15 सितंबर तक और सीए फाइनल परीक्षाएं 3 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित की गईं.

CA September Result 2025 कैसे करें चेक?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.

- होमपेज पर उपलब्ध ICAI CA Sept Result 2025 लिंक देखें और उस पर क्लिक करें.

- रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपका स्कोर कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

