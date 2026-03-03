FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

ICAI Result Jan 2026: ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट जनवरी 2026 फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है. जानें कब चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 03, 2026, 10:25 AM IST

ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

ICAI Result Jan 2026

ICAI Result Jan 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जनवरी 2026 फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in से अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे.

आईसीएआई परीक्षा विभाग की जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आईसीएआई सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल का रिजल्ट 8 मार्च 2026 की दोपहर को जारी किए जाने वाले हैं. संस्थान ने स्टूडेंट्स को रिजल्ट की तारीखों की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X का भी इस्तेमाल किया है. 

ICAI Result Jan 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट? 

ऑफिशियल नोटिस में उल्लेख किया गया है कि स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के साथ लॉगइन करना होगा. उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे- 
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए icai.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 
- फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट और रिजल्ट डाउनलोड करें. 
- अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें. 
- सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

ICAI CA जनवरी 2026 इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

ICAI CA जनवरी 2026 की फाइनल एग्जाम का रिजल्ट 1 मार्च की शाम को जारी किया गया था. करनाल की दीक्षा गोयल ने 600 में से 486 अंक हासिल करके रैंक 1 हासिल की और इस परीक्षा में 81 प्रतिशत अंक हासिल किए. हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के अनिरुद्ध गर्ग ने 452 अंक (75.44 प्रतिशत) हासिल करके दूसरा स्थान हासिल किया. नई दिल्ली के ऋषभ जैन और हरियाणा के सोनीपत के ध्रुव देम्बला ने संयुक्त रूप से 451 अंक (75.17 प्रतिशत) हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया. कुल मिलाकर 7,590 उम्मीदवारों ने फाइनल परीक्षा पास की.

