ICAI Result Jan 2026: आईसीएआई सीए फाइनल में करनाल की दीक्षा गोयल ने किया टॉप, यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICAI Result Jan 2026: ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल जनवरी 2026 का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, इसके साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यहां चेक करें किसने कितने नंबर लाकर किया टॉप...

ICAI Result Jan 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल जनवरी 2026 का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की है. सीए फाइनल की परीक्षा में दीक्षा गोयल ने 81 प्रतिशत नंबरों के साथ टॉप किया है.

ICAI Result Jan 2026: ICAI CA फाइनल जनवरी 2026 के टॉपर्स की लिस्ट

सीए फाइनल जनवरी 2026 के टॉप रैंक होल्डर्स की लिस्ट नीचे दी गई है-

रैंक 1- दीक्षा गोयल (करनाल)- 81%

रैंक 2- अनिरुद्ध गर्ग (पावंटा साहिब)- 75.33%

रैंक 3- ऋषभ जैन (नई दिल्ली)- 75.17%

रैंक 4- ध्रुव डेम्बला (सोनीपत)- 75.17%

ICAI Result Jan 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपनी सीए फाइनल जनवरी 2026 की स्कोरकार्ड आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. लॉग इन करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इस्तेमाल करना होगा. उम्मीदवार नीच बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

- CA Final January 2026 Result वाले लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

- अपना रोल नंबर एंटर करें और डिटेल्स सबमिट करें.

- स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रखें.

ICAI Result Jan 2026 रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

ICAI Result Jan 2026: परीक्षा की तारीख

आईसीएआई ने सीए फाइनल जनवरी 2026 की परीक्षाएं दोनों ग्रुप के लिए अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की थीं. ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं. जबकि दूसरे ग्रुप की परीक्षाएं 11, 12 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं. जनवरी के रिजल्ट के साथ-साथ आईसीएआई ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के लिए सीए मई 2026 की परीक्षा तारीखों की भी घोषणा कर दी है. इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 3 मार्च से शुरू होगा जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है.

मई 2026 में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेट फीस से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट्स के लिए नियमित रूप से आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें.

