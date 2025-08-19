'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?

भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज 

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार

इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

ICAI ने सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जानें कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 19, 2025, 09:41 AM IST

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

ICAI Admit Card Sep 2025

TRENDING NOW

ICAI Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स अब ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

ICAI Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

- ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और सीए सेल्फ सर्विस पोर्टल खोलें.
- अपने SSP आईडी या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ईमेल और अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें.
- अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इंटरमीडिएट या फाइनल एडमिट कार्ड लिंक चुनें।
- हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.

सुनिश्चित करें कि आप उन्हीं क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें जिनका इस्तेमाल आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया था. अगर आपको लॉगिन में कोई समस्या आती है तो परीक्षा के दिन से पहले पोर्टल के हेल्प सेक्शन को चेक करते रहें ताकि आपके पास इसे सॉल्व करने का समय हो.

एडमिट कार्ड पर क्या जानकारी दिखाई देगी?

एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए हॉल टिकट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम का सही नाम और सेशन, आपके पेपर की तारीख और समय, रिपोर्टिंग समय, एग्जाम सेंटर का पता और परीक्षा के दिन के लिए अहम दिशानिर्देश के बारे में जानकारी दी गई होगी. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद इसमें दिए गए डिटेल्स को चेक कर लें और अगर कोई गलती हो तो ICAI के सपोर्ट टीम से संपर्क करें.

परीक्षा तिथियां 

फाइनल के ग्रुप I की परीक्षाओं का आयोजन 3, 6 और 8 सितम्बर को होगा, वहीं ग्रुप II की परीक्षाएं 10, 12, 14 सितम्बर को आयोजित की जाएंगी. वहीं इंटरमीडिएट के ग्रुप I का आयोजन 4, 7 और 9 सितम्बर को होगा और ग्रुप II की परीक्षाएं 11, 13, 15 सितम्बर को आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं  16, 18, 20, 22 सितंबर को होंगी.  

परीक्षा के दिन आपको क्या ले जाना चाहिए?

एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाएं जो आपके हॉल टिकट पर दिए गए नाम से मेल खाता हो. अपने साथ हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी अपने साथ लेकर जाएं. फोन और स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर पर ही छोड़ दें या उसे निश्चित स्थान पर रखने के लिए केंद्र के नियमों का पालन करें. बस जिसकी अनुमति हो वही स्टेशनरी साथ लेकर जाएं और रिपोर्टिंग समय के बारे में एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें?

अगर पर्सनल डिटेल्स गलत हैं या आप एसएसपी पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो तुरंत आईसीएआई सहायता से संपर्क करें और अपने संवाद का रिकॉर्ड रखें. एडमिट कार्ड से संबंधित समस्याओं के लिए परीक्षा के दिन तक इंतजार न करें. समस्याओं का पहले से समाधान करने से आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा.

हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का पता दोबारा चेक कर लें और अपनी यात्रा की इस तरह से तैयारी करें कि रिपोर्टिंग के टाइम से पहले पहुंच जाएं. बैकअप के लिए अपने फोन में एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी रखें, लेकिन ध्यान रखें कि केंद्र प्रिंटेड कॉपी के बजाय डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं कर सकता. हॉल टिकट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें जिससे संभावित गलतियों के कारण अयोग्यता से बचा जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral: ब्राजील की महिला पति और बेटे को छोड़ आई भारत, छोटे उम्र के गुजराती युवक से शादी की कर रही तैयारी
ब्राजील की महिला पति और बेटे को छोड़ आई भारत, छोटे उम्र के गुजराती युवक से शादी की कर रही तैयारी
Bhai Dooj 2024: 3 नवंबर को इस समय करेंगे भाई को तिलक तो मजबूत होंगे रिश्ते, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर कथा 
3 नवंबर को इस समय करेंगे भाई को तिलक तो मजबूत होंगे रिश्ते, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर कथा
हावड़ा में जानलेवा आतिशबाजी, पटाखों के कारण घर में लगी आग, जिंदा जल गए 3 मासूम
हावड़ा में जानलेवा आतिशबाजी, पटाखों के कारण घर में लगी आग, जिंदा जल गए 3 मासूम
UP: आगरा में 10 साल की बच्ची के लापता होने के बाद बोरे में मिली लाश, परिजनों ने बलि का लगाया आरोप
आगरा में 10 साल की बच्ची के लापता होने के बाद बोरे में मिली लाश, परिजनों ने बलि का लगाया आरोप
Delhi Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, 298 पर रहा AQI
Delhi Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, 298 पर रहा AQI
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम, वरना अब तक सब पुण्य होगा व्यर्थ?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE