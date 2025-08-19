ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

ICAI ने सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जानें कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना हॉल टिकट...

ICAI Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स अब ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ICAI Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

- ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और सीए सेल्फ सर्विस पोर्टल खोलें.

- अपने SSP आईडी या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ईमेल और अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें.

- अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इंटरमीडिएट या फाइनल एडमिट कार्ड लिंक चुनें।

- हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.

सुनिश्चित करें कि आप उन्हीं क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें जिनका इस्तेमाल आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया था. अगर आपको लॉगिन में कोई समस्या आती है तो परीक्षा के दिन से पहले पोर्टल के हेल्प सेक्शन को चेक करते रहें ताकि आपके पास इसे सॉल्व करने का समय हो.

एडमिट कार्ड पर क्या जानकारी दिखाई देगी?

एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए हॉल टिकट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम का सही नाम और सेशन, आपके पेपर की तारीख और समय, रिपोर्टिंग समय, एग्जाम सेंटर का पता और परीक्षा के दिन के लिए अहम दिशानिर्देश के बारे में जानकारी दी गई होगी. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद इसमें दिए गए डिटेल्स को चेक कर लें और अगर कोई गलती हो तो ICAI के सपोर्ट टीम से संपर्क करें.

परीक्षा तिथियां

फाइनल के ग्रुप I की परीक्षाओं का आयोजन 3, 6 और 8 सितम्बर को होगा, वहीं ग्रुप II की परीक्षाएं 10, 12, 14 सितम्बर को आयोजित की जाएंगी. वहीं इंटरमीडिएट के ग्रुप I का आयोजन 4, 7 और 9 सितम्बर को होगा और ग्रुप II की परीक्षाएं 11, 13, 15 सितम्बर को आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं 16, 18, 20, 22 सितंबर को होंगी.

परीक्षा के दिन आपको क्या ले जाना चाहिए?

एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाएं जो आपके हॉल टिकट पर दिए गए नाम से मेल खाता हो. अपने साथ हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी अपने साथ लेकर जाएं. फोन और स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर पर ही छोड़ दें या उसे निश्चित स्थान पर रखने के लिए केंद्र के नियमों का पालन करें. बस जिसकी अनुमति हो वही स्टेशनरी साथ लेकर जाएं और रिपोर्टिंग समय के बारे में एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें?

अगर पर्सनल डिटेल्स गलत हैं या आप एसएसपी पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो तुरंत आईसीएआई सहायता से संपर्क करें और अपने संवाद का रिकॉर्ड रखें. एडमिट कार्ड से संबंधित समस्याओं के लिए परीक्षा के दिन तक इंतजार न करें. समस्याओं का पहले से समाधान करने से आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा.

हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का पता दोबारा चेक कर लें और अपनी यात्रा की इस तरह से तैयारी करें कि रिपोर्टिंग के टाइम से पहले पहुंच जाएं. बैकअप के लिए अपने फोन में एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी रखें, लेकिन ध्यान रखें कि केंद्र प्रिंटेड कॉपी के बजाय डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं कर सकता. हॉल टिकट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें जिससे संभावित गलतियों के कारण अयोग्यता से बचा जा सके.

