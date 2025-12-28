ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम
एजुकेशन
ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा ग्रुप II के पेपर 5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. जानें डिटेल्स...
ICAI CA Intermediate 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा ग्रुप II के पेपर 5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक जो परीक्षा पहले 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को आयोजित होने वाली थी, उसे अब 19 जनवरी 2026 (सोमवार) को रिशेड्यूल कर दिया है. यह बदलाव महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को होने वाले नगर निगमों के चुनावों के कारण किया गया है.
उम्मीदवार नीचे दी गई परीक्षा की रिवाइज्ड डेट और समय की जानकारी चेक कर सकते हैं-
परीक्षा- चार्टेड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट एग्जाम
पेपर- ग्रुप II, पेपर 5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स)
परीक्षा की पुरानी तारीख- 15 जनवरी 2026 (गुरुवार)
परीक्षा की नई तारीख- 19 जनवरी 2026 (सोमवार)
परीक्षा का समय- दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
परीक्षा केंद्र- पहले का आवंटित परीक्षा केंद्र
ICAI ने स्पष्ट किया है कि पहले से जारी किए गए एडमिट कार्ड परीक्षा की रिशेड्यूल तारीखों के लिए भी मान्य रहेंगे. उम्मीदवारों को 19 जनवरी की परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इंस्टीट्यूट ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा की दूसरी तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा. जनवरी 2026 सेशन के अंतर्गत बाकी सभी परीक्षाएं मौजूदा टाइम टेबल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी.
सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 की परीक्षाएं आईसीएआई के पहले जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी-
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप I परीक्षाएं: 6, 8 और 10 जनवरी 2026
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप II परीक्षाएं: 12, 15 और 17 जनवरी, 2026
ग्रुप II का केवल पेपर 5, जो पहले 15 जनवरी को होने वाला था, उसे 19 जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दूसरे किसी भी पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org पर नियमित रूप से विजिट करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.