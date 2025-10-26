ICAI CA September Result 2025: स्टूडेंट्स कब चेक कर पाएंगे अपना सीए का रिजल्ट?
एजुकेशन
ICAI CA September Result 2025: सितंबर में सीए का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब चेक कर पाएंगे आप अपना स्कोरकार्ड...
ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) सितंबर 2025 परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा. संस्थान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ICAI CA सितंबर स्कोरकार्ड नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा.
सीए का रिजल्ट जारी होने के बाद सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे. रिजल्ट के अलावा ICAI परीक्षा के हर स्तर के लिए पास परसेंट और मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा.
अपने ऑफिशियल नोटिस में ICAI ने उल्लेख किया है कि CA सितंबर 2025 का रिजल्ट नवंबर में जारी होने की संभावना है लेकिन सटीक तारीख की पुष्टि की एक अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा जो अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है.
सीए सितंबर 2025 की परीक्षाएं सितंबर के पहले तीन हफ्ते में तीन स्तरों फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में आयोजित की गई थीं. ग्रुप 1 के लिए सीए फाइनल परीक्षाएं 3, 6 और 8 सितंबर को और ग्रुप 2 के लिए 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित की गई थीं. सीए इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 की परीक्षाएं 4, 7 और 9 सितंबर को हुईं, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 15 सितंबर को हुई थीं. इसके बाद सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थीं.
