ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

एजुकेशन

ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें कैसे चेक करें नतीजे...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 03, 2025, 11:27 AM IST

ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में से किसी एक भी शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है.

ICAI CA Sep Result 2025: कैसे चेक करें सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं....
1. आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.
2. CA सितंबर 2025 का रिजल्ट देखने के लिए मेन वेबसाइट पर दिए गए इंटरमीडिएट या फाइनल रिजल्ट लिंक पर जाएं.
3. लॉग इन करने और सबमिट करने के लिए अपनी जरूरी डिटेल्स एंटर करें.
4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

सीए फाइनल की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और 10, 12 और 14 सितंबर, 2026 को आयोजित की गई थी. वहीं सीए की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 4, 7, 9, 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थीं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है. 

