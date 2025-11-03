FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया, जिस वजह से भूकंप आया

एजुकेशन

एजुकेशन

ICAI Result Sep 2025: ICAI आज जारी करेगा CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट, यहां चेक करें टाइमिंग

सीए सितंबर 2025 फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन रिजल्ट: आईसीएआई आज सीए की फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के नतीजे जारी करने वाला है, जानें किस समय जारी होगा किस एग्जाम का रिजल्ट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 03, 2025, 10:53 AM IST

ICAI Result Sep 2025: ICAI आज जारी करेगा CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट, यहां चेक करें टाइमिंग

ICAI Result September 2025

ICAI CA September 2025 Foundation, Intermediate and Final Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के नतीजे 3 नवंबर को जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. गौरतलब है कि सीए फाइनल की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और 10, 12 और 14 सितंबर, 2026 को आयोजित की गई थी. इंटरमीडिएट परीक्षाएं 4, 7, 9, 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थीं. फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीं.

आईसीएआई ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने के समय की जानकारी दी है. आईसीएआई के अनुसार फाइनल और इंटरमीडिएट के नतीजे 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे और फाउंडेशन के नतीजे शाम 5 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे.

संयुक्त सचिव (परीक्षा) आनंद कुमार चतुर्वेदी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया, 'ध्यान दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार को अपने रोल नंबर के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी एंटर करना होगा.'

ICAI Result Sep 2025 कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं....
1. आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.
2. CA सितंबर 2025 का रिजल्ट देखने के लिए मेन वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाएं.
3. लॉग इन करने और सबमिट करने के लिए अपनी एंटर करें.
4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

