CA Final May 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित मई 2025 की सीए (CA) परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्स कंट्रोलर काउंसिल मेंबर (CCM) धीरज खंडेलवाल ने इसको लेकर एक जरूरी जानकारी साझा की है. हालांकि, ICAI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है.

मई 2025 में हुई सीए परीक्षा के परिणामों को लेकर छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं. इस बीच, एक्स कंट्रोलर काउंसिल मेंबर (CCM) धीरज खंडेलवाल ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि ICAI CA Final May 2025 Result 3 या 4 जुलाई के आसपास जारी हो सकता है. उन्होंने यह जानकारी पिछले अनुभवों के आधार पर साझा की है.

For those asking about the May 25 exam results, please note that, based on past experience, the results may be announced in the first week of July — tentatively around July 3rd or 4th.