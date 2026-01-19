FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ICAI CA Inter Exam 2026: ICAI ने स्थगित किया इंटर ऑडिटिंग एंड एथिक्स का एग्जाम, जानें अब कब होगी परीक्षा

ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट ग्रुप II ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा स्थगित कर दी है. पेपर 5 की परीक्षा 19 जनवरी 2026 को होनी थी. जानें अब कब होगा इस पेपर का एग्जाम...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 19, 2026, 02:08 PM IST

ICAI CA Inter Exam 2026: ICAI ने स्थगित किया इंटर ऑडिटिंग एंड एथिक्स का एग्जाम, जानें अब कब होगी परीक्षा

ICAI CA Inter Exam 2026

ICAI CA Inter Exam 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट ग्रुप II ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा स्थगित कर दी है. पेपर 5 की परीक्षा 19 जनवरी 2026 को होनी थी. आईसीएआई परीक्षा की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान भी जल्द ही करेगा.

ICAI ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया, 'कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा, ग्रुप II, पेपर - 5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो 19 जनवरी 2026 (सोमवार) को आयोजित होने वाली थी, भारत और विदेश में स्थगित कर दी गई है.' पेपर 5 के अलावा दूसरी परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। संस्थान ने कहा कि सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 परीक्षा के अन्य सभी पेपर मूल रूप से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे.
ICAI

आईसीएआई ने इससे पहले भी ग्रुप II, पेपर-5: ऑडिटिंग एंड एथिक्स की परीक्षा का समय बदला था. यह परीक्षा पहले 15 जनवरी 2026 को निर्धारित थी. यह बदलाव भारत के साथ-साथ विदेशों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर भी समान रूप से लागू होता है. जो एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वे निर्धारित तारीख के लिए वैध रहेंगे. संस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन जनवरी 2026 परीक्षा के बाकी प्रश्नपत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यानी 20, 22 और 24 जनवरी, 2026 को आयोजित करेगा.

ICAI CA Inter Exam 2026: रिवाइज्ड शेड्यूल को कैसे डाउनलोड करें?

ICAI CA इंटर एंग्जाम के रिवाइज्ड शेड्यूल को चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को चेक और फॉलो कर सकते हैं-
1. ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध ICAI CA इंटर परीक्षा 2026 के रिवाइज्ड शेड्यूल के लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखें देखनी होंगी.

4. फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसकी एक हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें.

ICAI CA Inter Exam 2026 का रिवाइज्ड शेड्यूल डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अधिक संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.

