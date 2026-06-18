ICAI CA Final Result May 2026: सीए फाइनल रिजल्ट के इंतजार की घड़ियां खत्म, जानें नवंबर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन पर भी अपडेट

ICAI CA Final Result May 2026: ICAI ने आज, 18 जून 2026 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चार्टेड अकाउंटेंसी मई फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट देखें नतीजे...

18 जून को जारी हुआ CA फाइनल का रिजल्ट

उम्मीदवार caresults.icai.org पर चेक कर पाएंगे नतीजे

रिजल्ट जारी होने के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन विंडो से नंबर को करा पाएंगे वेरिफाई

ICAI सीए फाइनल नवंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से होगा शुरू

ICAI CA Final Result May 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, 18 जून 2026 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चार्टेड अकाउंटेंसी मई फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 5 से 15 मई 2026 के बीच हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्कोरकार्ड के साथ सीए फाइनल पास परसेंट और ऑल इंडिया रैंक भी जारी कर दिया गया है.

उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को एंटर करके लॉगइन करना होगा. स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को नाम, जेंडर, कैटिगरी, जन्मतिथि, उम्मीदवार की फोटो, कोर्स का नाम, एग्जाम का सेशन, रोल नंबर, कोर्स ग्रुप का नाम, पेपर और उनमें मिले स्कोर्स के साथ पास या फेल स्टेटस जैसी जानकारी शामिल होगी.

ICAI CA Final Result May 2026: कैसे चेक कर पाएंगे CA Final Result 2026?

आईसीएआई के सीए फाइनल का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CA Final Result May 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना ICAI का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और कैप्चा कोड से वेरिफाई करें.

- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपना आईसीएआई सीए फाइनल का रिजल्ट दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

ICAI CA Final Result May 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

ICAI CA Final Result May 2026: पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

ICAI की पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक, सीए फाइनल में पास होने के लिए उम्मीदवार को हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 फीसदी नंबर लाने होंगे. इसके अलावा उन्हें ओवरऑल 50 फीसदी नंबर भी लाने होंगे.

जो उम्मीदवार अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे आईसीएआई सीए मार्क्स वेरिफिकेशन प्रोसेस से अपने नंबरों को वेरिफाई करवा सकते हैं. आईसीएआई मार्क्स वेरिफिकेशन विंडो रिजल्ट जारी होने के एक दिन के बाद यानी 19 जून को खुल सकता है. जो उम्मीदवार इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वे अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं. ICAI अगले अटेम्प्ट यानी सीए फाइनल नवंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2026 से शुरू करेगा.

आईसीएआई सीए फाइनल एग्जाम पेन और पेपर मोड में आयोजित होता है. इसमें 6 पेपर होते हैं जो दो ग्रुप में बंटा हुआ है. हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.