ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

ICAI की परीक्षाएं 2025 और पंजाब एवं जम्मू शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. जानें सारी डिटेल्स...

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICAI परीक्षा 2025 और पंजाब एवं जम्मू शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 और 4 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी. हालांकि लगातार बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब और जम्मू में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं.

इन शहरों में स्थगित हुईं परीक्षाएं

कैंडिडेट्स ध्यान दें यह परीक्षा केवल पंजाब के शहरों अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी, गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला, संगरूर और जम्मू शहर में स्थगित की गई है.

संस्थान ने आगे स्पष्ट किया है कि www.icai.org पर 30 मई 2025 को जारी अहम घोषणा के अनुसार बाकी दूसरे डिटेल्स में बदलाव नहीं होगा. ग्रुप 1 के लिए फाइनल कोर्स की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 10, 12 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. ग्रुप 1 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

कितने देर का होगा एग्जाम?

फाइनल एग्जाम का पेपर-6 4 घंटे की अवधि का है. हालांकि बाकी सभी परीक्षाएं 3 घंटे की अवधि की हैं. उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

