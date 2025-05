इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक अहम घोषणा की है. मई के महीने में होने वाले सीए के परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है.

जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल, इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा (INTT AT) शामिल है. ये परीक्षा 9 मई 2025 से 14 मई 2025 की बीच आयोजित होने वाली थी.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने नोटिस में कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान देखते हुए ये फैसला लिया गया है. ICAI ने आगे लिखा कि जल्द ही परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा.

No. 13-CA (EXAM)/2025/II: In partial modification of the Institute's Important Announcement No. 13-CA (EXAM)/2025 dated 13 January 2025, it is announced for general information that in view of the tense and security situation in the Country, the remaining papers of Chartered… pic.twitter.com/WXqw8Dc65Z