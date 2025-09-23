ICAI CA Datesheet 2025: कब होंगी सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की परीक्षाएं? यहां से डाउनलोड करें शेड्यूल

ICAI ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी है, जानें कब होंगी कौन सी परीक्षाएं...

ICAI CA Datesheet 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICAI CA की जनवरी में होने वाली परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी है. इस डेटशीट में फाइनल, इंटर और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा की तारीखें दी गई हैं. उम्मीदवार ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर शेड्यूल देख सकते हैं.

कब होगा कौन सा एग्जाम?

इस प्रोग्राम के अनुसार ग्रुप 1 के लिए फाइनल कोर्स की परीक्षा 5, 7 और 9 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 16 जनवरी 2025 को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

वहीं ग्रुप 1 के लिए इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी और ग्रुप 2 के लिए परीक्षाओं का आयोजन 12, 15 और 17 जनवरी 2025 को होगा. सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी.

इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट 13 और 16 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी और इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एग्जाम 9, 11, 13 और 16 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी.

कितने घंटे का होगा पेपर?

फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 की अवधि 2 घंटे की होगी. इसी तरह सीए फाइनल का पेपर 6 और इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट (INTT—AT) के सभी पेपर 4 घंटे की अवधि के होंगे. हालांकि बाकी सभी परीक्षाएं 3 घंटे की अवधि की होंगी. ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएंगी.

भारत भर में मकर संक्रांति /माघ बिहू /पोंगल त्योहारों के कारण 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है. आईसीएआई सीए जनवरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 3 नवंबर से शुरू होगा और इसकी आखिरी तारीख 16 नवंबर 2025 है. लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2025 है.

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी/हिंदी माध्यम चुनने की अनुमति होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

