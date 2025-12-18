ICAI CA Admit Card 2026: आईसीएआई ने जारी किया सीए इंटर-फाइनल जनवरी सेशन का एडमिट कार्ड, eservices.icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

ICAI CA Admit Card 2026: ICAI ने जनवरी 2026 में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल तौर पर हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. यहां जानें डिटेल्स...

ICAI CA Admit Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2026 में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल तौर पर हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार अब ICAI पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एग्जाम हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. सभी छात्रों को परीक्षा के प्रत्येक दिन अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर ले जाना होगा. यह एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया गया है जो नवंबर 2025 में खत्म हुई थी.

ICAI CA एग्जाम शेड्यूल

आईसीएआई ने जनवरी 2026 सेशन के लिए एक डिटेल्ड टाइम टेबल जारी कर दिया है-

सीए का फाइनल एग्जाम:

ग्रुप I: 5, 7 और 9 जनवरी 2026

ग्रुप II: 11, 13 और 16 जनवरी 2026

सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम:

ग्रुप I: 6, 8 और 10 जनवरी 2026

ग्रुप II: 12, 15 और 17 जनवरी 2026

सीए फाउंडेशन एग्जाम:

18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026

ये परीक्षाएं 100 से ज्यादा भारतीय शहरों और नौ इंटरनेशनल जगहों के विशाल नेटवर्क में आयोजित की जाएंगी, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों उम्मीदवारों को सुविधा मिलेगी.

ICAI CA Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं-

1. ऑफिशियल आईसीएआई ई-सर्विस पोर्टल eservices.icai.org पर जाएं.

2. अपनी परीक्षा के स्तर (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल) के लिए संबंधित एडमिट कार्ड का लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

3. अपने विशिष्ट यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम में सुरक्षित रूप से लॉग इन करें.

4. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. अपना नाम, फोटो, परीक्षा तिथियां और केंद्र का पता सहित सभी डिटेल्स को ठीक करह से पढ़कर वेरिफाई करें.

5. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसकी एक डिजिटल कॉपी सेव करें. इसके अलावा इसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

ICAI CA Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://eservices.icai.org/per/g21/pub/1666/SelfServices/templates/Login%20Folder21052019122446/Login%20Folder/ICAI%20Phase%20II%20Login%20Page521052019122546.html

