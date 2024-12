IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से इसे करें डाउनलोड

IBPS SO Score Card 2024

IBPS SO Score Card 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन बोर्ड (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.IBPS SO का मेन्स एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को होने वाला है.

IBPS SO Score Card 2024 कैसे करें चेक-

- IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

- होमपेज पर Latest Update के सेक्शन में जाएं.

- SO Prelims Score Card के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

- स्कोर कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

यहां क्लिक करके भी आप डायरेक्ट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. https://ibpsonline.ibps.in/crpsp14jul24/yscda1_dece24/login.php?appid=3a6169241eed4e5eb563f490343c236b

IBPS SO Score Card 2024 में क्या होंगे डिटेल्स-

स्कोरकार्ड उम्मीदवारों के एग्जाम में प्रदर्शन का डिटेल देते हैं जिसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, रोल नंबर और दूसरी पर्सनल जानकारियां लिखी मिलेंगी. इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और तर्क क्षमता के सेक्शन में मिले नंबर, कुल 125 में से हासिल हुए नंबर, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक, मुख्य परीक्षा के लिए योग्यता की स्थिति की जानकारी मिलेगी.

प्रीलिम्स परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हुए उम्मीदवार 14 दिसंबर को निर्धारित आईबीपीएस एसओ 2024 की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और तर्क क्षमता के अलावा मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के विषय के ज्ञान का भी आकलन किया जाएगा.

