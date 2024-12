IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं, इस डायरेक्ट लिंक से आप इसे चेक कर सकते हैं...

IBPS SO Result 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. सफल उम्मीदवार 14 दिसंबर 2024 को होने वाली IBPS SO मेन्स 2024 की परीक्षा में शामिल होंगे.

IBPS SO Result 2024 चेक करने के स्टेप्स

उम्मीदवार आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे चेक और डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

स्टेप 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'Result Status of Online Preliminary Examination for CRP- SPL-SIV' वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

स्टेप 4: पूछे गए क्रेडेंशियल यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका 'IBPS SO Prelims Result 2024' स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: अपना परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं

जानकारी के अनुसार आईबीपीएस इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों पर 896 रिक्तियों को भरेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाने की सलाह दी जाती है.

