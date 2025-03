IBPS SO Mains Scorecard 2025 Out: IBPS ने SO मेन्स स्कोरकार्ड 2025 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

IBPS SO Mains Scorecard 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने SO मेन्स स्कोरकार्ड 2025 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार सेक्शन वाइज और ओवरऑल मार्क्स देख और डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है, वे अब इंटरव्यू राउंड में हिस्सा लेंगे. बता दें इससे पहले 7 जनवरी 2025 को आईबीपीए ने IBPS SO मेन्स रिजल्ट जारी किया था.

IBPS SO मुख्य परीक्षा सदस्य बैंकों में कुल 896 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की गई है. जिन उम्मीदवारों ने मेन्स की परीक्षा पास कर ली है, उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. वहीं जो उम्मीदवार इस बार चूक गए हैं, उन्हें भविष्य में सुधार के लिए अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना चाहिए.

IBPS SO Mains Scorecard 2025 कैसे डाउनलोड करें-

- आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.

- होमपेज पर CRP Specialist Officers के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- इसके बाद Common Recruitment Process for Specialist Officers XIV को सिलेक्ट करें.

- Click Here to View Your Scores of Mains Examination for CRP-SO-XIV के लिंक पर क्लिक करें.

- उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि एंटर करनी होगी.

- कैप्चा कोड को वेरिफाई करके सबमिट पर क्लिक करें.

- आईबीपीएस एसओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं.

उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करके भी IBPS SO Mains Score Card 2025 चेक कर सकते हैं.

