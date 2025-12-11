IBPS SO Mains Result 2025: आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

IBPS SO Mains Result 2025: IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

IBPS SO Mains Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह रिजल्ट 17 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

IBPS SO Mains Result 2025: कैसे चेक करें?

आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध IBPS SO Mains Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स एंटर करने होंगे.

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. अपने रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करें.

6. भविष्य की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लें.

IBPS SO Mains Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS SO मुख्य परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी. लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR/पर्सोनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों के लिए परीक्षा में 60 नंबर के मल्टीपल चॉइस सवाल थे. इस परीक्षा की अवधि 45 मिनट थी. राजभाषा अधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न शामिल थे. कुल 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए थे. अधिकतम अंक 60 थे और परीक्षा की अवधि 30 मिनट थी.

IBPS SO के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई 2025 को खत्म हुई. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1007 विशेषज्ञ अधिकारी पदों को भरा जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.



