IBPS SO Admit Card 2026 आउट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें कॉल लेटर, जानें जरूरी गाइडलाइंस

IBPS SO Admit Card 2026: IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यह परीक्षा 29 अगस्त को होनी है, जानें डिटेल्स...

IBPS SO Admit Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (CRP SPL-XVI) प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी की थी, वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी.

आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स एग्जाम 29 अगस्त 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी अपने साथ लेकर जानी होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी अपने साथ लेकर जाना होगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा का शहर, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट टाइम और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशानिर्देश जैसी जानकारियां दी गई होंगी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेने वाले पब्लिक सेक्टर बैंकों में 1,035 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों को भरा जाना है.

IBPS SO Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

- CRP Specialist Officers (CRP SPL-XVI) के सेक्शन पर क्लिक करें और IBPS SO Admit Card 2026 के लिंक को खोलें.

- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के बाद अपना पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करें.

- कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसमें मौजूद सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लें. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आईबीपीएस के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी दिक्कत के लिए आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम https://cgrs.ibps.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप 1800 103 4566, 1800 222 366 इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.

IBPS SO Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS SO Admit Card 2026: परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में परीक्षा के दिन से जुड़े दिशानिर्देश दिए गए हैं. आप यहां भी इन निर्देशों को चेक कर सकते हैं-