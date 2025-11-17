IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

IBPS RRB PO Admit Card 2025: IBPS ने रीजनल रूरल बैंक प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें कॉल लेटर....

IBPS RRB PO Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने रीजनल रूरल बैंक प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आरआरबी की प्रीलिन्स परीक्षा नवंबर और दिसंबर 2025 के अंत के बीच आयोजित की जाएगी और रिजल्ट दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच जारी किया जाएगा. बैंक ने यह भी बताया कि मेन्स परीक्षा के हॉल टिकट दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच उपलब्ध होंगे. मेन्स का रिजल्ट और इंटरव्यू की घोषणा फरवरी 2026 के आखिर तक की जाएगी.

IBPS RRB PO Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

1. ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर जाकर Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs के लिंक पर क्लिक करें.

3. जब आप लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड दर्ज करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रिंट आउट लें.

IBPS RRB PO Admit Card 2025 इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

