IBPS RRB Notification 2026: 1 सितंबर से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कौन भर सकता है फॉर्म और कितनी मिलेगी सैलरी

आपके पास सरकारी बैंक में जॉब पाने का सुनहरा मौका है. आईबीपीएस 1 सितंबर से आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर पदों पर भर्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगा, जानें डिटेल्स...

IBPS RRB क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए 1 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म. (Image Credit: IBPS Website)

IBPS RRB Notification 2026: अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास बढ़िया मौका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) CRP RRBs-XV भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल यानी 1 सितंबर 2026 से शुरू करने जा रहा है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से भाग लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) के साथ-साथ ऑफिसर स्केल I, II और III पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

IBPS RRB Notification 2026: कब होंगे एग्जाम?

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन 21 सितंबर तक खुले रहेंगे. ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जाम 6, 12 और 13 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. वहीं, मेन्स एग्जाम 30 जनवरी 2027 को होगा. इसके अलावा ऑफिसर स्केल I का प्रीलिम्स एग्जाम 21 और 22 नवंबर को होगा. वहीं, इसका मेन्स एग्जाम 20 दिसंबर को होगा. ऑफिसर स्केल II और III की परीक्षाएं में 20 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी.

ध्यान दें, आईबीपीएस ने फिलहाल इन पदों पर भर्तियों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है. जल्द ही बोर्ड की ओर से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके बाद ही तारीखों, वैकेंसी, पात्रता मानदंडों और दूसरी जानकारियों की पुष्टि होगी.

IBPS RRB Notification 2026: कौन भर सकता है फॉर्म?

ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के मुताबिक, एससी एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट भी दी जाएगी. इसके अलावा उनके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. भाग लेने वाले आरआरबी और राज्य के मुताबिक, संबंधित स्थानीय भाषा में दक्षता होना भी जरूरी है.

IBPS RRB Notification 2026: क्या है एग्जाम पैटर्न और कितनी मिलेगी सैलरी?

प्रीलिम्स एग्जाम में 80 नंबरों के 80 सवाल पूछे जाएंगे. इस पेपर को उम्मीदवारों को 45 मिनट में पूरा करना होगा. रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40-40 सवाल निर्धारित हैं. वहीं, हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे.

मेन्स एग्जाम में 200 नंबरों के 200 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल होंगे और इस पेपर को 2 घंटों में पूरा करना होगा.

ऑफिसर असिस्टेंट के पद के लिए बेसिक पे 19,900 रुपये हैं और इसके अलावा आरआरबी और पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से इन-हैंड सैलरी अलग-अलग हो सकती है. इस पद के लिए इन-हैंड सैलरी 28,000 से 30,000 के बीच होगी.

IBPS RRB Notification 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से CRP RRB के अंतर्गत निकली वैकेंसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने लॉगइन आईडी की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसमें उन्हें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां, डॉक्यूमेंट अपलोड, एप्लीकेशन फीस का भुगतान करने के बाद अपना आवेदन सबमिट करना होगा.

सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये और एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

