IBPS RRB Notification 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ibps.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से करें अप्लाई

IBPS RRB Notification 2025: आईबीपीएस ने बैंक पीओ और क्लर्क के पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स...

IBPS RRB Notification 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (IBPS CRP RRB XIV) के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन विंडो 21 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगी.

यह भर्ती अभियान भाग लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रुप ए (अधिकारी स्केल I, II और III) और ग्रुप बी (कार्यालय सहायक - मल्टीपर्पज) पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कुल वैकेंसी की संख्या के डिटेल्स बाद में शेयर किए जाएंगे.

IBPS नवंबर/दिसंबर में आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा. प्रारंभिक परीक्षा नवंबर/दिसंबर में आयोजित की जाएगी और रिजल्ट दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में घोषित किया जाएगा. वहीं मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर दिसंबर/जनवरी में जारी किए जाएंगे और परीक्षा दिसंबर या फरवरी में आयोजित की जाएगी.

IBPS RRB Notification 2025: चयन प्रक्रिया

कार्यालय सहायक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. उन्हें ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम रूप से स्थान आवंटित किया जाएगा.

अधिकारी स्केल-1 के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसे कॉर्डिनेट नोडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड की मदद से करेंगे.

अधिकारी स्केल 2 (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) और स्केल III के पद के लिए उम्मीदवारों को एक ही ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी और बाद में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जनरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

पदों के हिसाब से पात्रता मानदंड, आयु सीमा, वैकेंसी डिटेल्स आदि की जांच करने के लिए उम्मीदवार यहां डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं.

IBPS RRB Notification 2025: आवेदन शुल्क

आईबीपीएस आरआरबी पीओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और बाकी सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है.

आईबीपीएस आरआरबी एसओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/डीईएसएम उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और बाकी सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

