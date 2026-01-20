IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी आ सकते हैं नतीजे, जानें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: IBPS अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2025 जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जानें डिटेल्स...

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2025 जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. खबरों के मुताबिक आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आज जारी हो सकता है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे वे आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 के लिए योग्य होंगे. यह परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली है. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे-

ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाकर IBPS RRB Clerk Result 2025 पर क्लिक करें.

अब 'IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025' के लिंक पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल में दिखाई देगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे.

अपना रोल नंबर एंटर करने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.

अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है तो आप अगले चरण के लिए पास हो चुके हैं.

जैसे-जैसे रिजल्ट जारी होने का समय नजदीक आ रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर भारी ट्रैफिक की आशंका है. हजारों उम्मीदवार पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं जिससे अस्थायी रूप से वेबसाइट धीमी या सर्वर डाउन हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अगर वेबसाइट लोड होने में समय लगे तो घबराएं नहीं. बेहतर होगा कि आप एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें और दोबारा प्रयास करने से पहले कुछ मिनट इंतजार करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फर्जी वेबसाइट या लिंक से बचें क्योंकि इनका उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना हो सकता है. किसी भी अपडेट के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर ही भरोसा करें. IBPS ईमेल या एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट नहीं भेजता तो ऐसे किसी लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: अगले स्टेप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना शुरू कर देना चाहिए. अगले चरणों और ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवारों को अपनी मूल 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड और कैटिगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो अपने पास ढूंढकर सुरक्षित कर लेना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

