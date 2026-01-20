FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

असम के कोकराझार में दो गुटों में पथराव, नेशनल हाईवे पर दो गुटों में पथराव हुआ, कोकराझार- भीड़ ने गाड़ी को आग लगाई, क्रिकेटर मो. शमी SIR सुनवाई के लिए पेश हुए | 'फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएंगे', फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ट्रंप को प्रस्ताव, 'ग्रीनलैंड छोड़ दो, ईरान-यूक्रेन मुद्दे पर साथ आएंगे' | ग्रेटर नोएडा- बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी आ सकते हैं नतीजे, जानें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी आ सकते हैं नतीजे, जानें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

सिस्टमेटिक हत्याकांडः लानत है सिस्टम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो!

सिस्टमेटिक हत्याकांडः लानत है सिस्टम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो!

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं

भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं

थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब

थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब

Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच

अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी आ सकते हैं नतीजे, जानें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: IBPS अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2025 जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 20, 2026, 01:13 PM IST

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी आ सकते हैं नतीजे, जानें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2025 जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. खबरों के मुताबिक आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आज जारी हो सकता है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे वे आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 के लिए योग्य होंगे. यह परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली है. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे-
ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर जाकर IBPS RRB Clerk Result 2025 पर क्लिक करें.
अब 'IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025' के लिंक पर क्लिक करें.
आपका रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल में दिखाई देगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे.
अपना रोल नंबर एंटर करने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.
अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है तो आप अगले चरण के लिए पास हो चुके हैं.

जैसे-जैसे रिजल्ट जारी होने का समय नजदीक आ रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर भारी ट्रैफिक की आशंका है. हजारों उम्मीदवार पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं जिससे अस्थायी रूप से वेबसाइट धीमी या सर्वर डाउन हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अगर वेबसाइट लोड होने में समय लगे तो घबराएं नहीं. बेहतर होगा कि आप एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें और दोबारा प्रयास करने से पहले कुछ मिनट इंतजार करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फर्जी वेबसाइट या लिंक से बचें क्योंकि इनका उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना हो सकता है. किसी भी अपडेट के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर ही भरोसा करें. IBPS ईमेल या एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट नहीं भेजता तो ऐसे किसी लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: अगले स्टेप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना शुरू कर देना चाहिए. अगले चरणों और ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवारों को अपनी मूल 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड और कैटिगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो अपने पास ढूंढकर सुरक्षित कर लेना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
धरती का सबसे शाही वृक्ष, जानें किस पेड़ को कहते हैं King of Trees
धरती का सबसे शाही वृक्ष, जानें किस पेड़ को कहते हैं King of Trees
Border 2 Advance Booking: रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड! 24 घंटे में बिके 53000 टिकट, एडवांस बुकिंग का दिखा जबरदस्त क्रेज
रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड! 24 घंटे में बिके 53000 टिकट, एडवांस बुकिंग का दिखा जबरदस्त क्रेज
MORE
Advertisement
धर्म
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 
इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement