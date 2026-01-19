FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी ठिकाना मिला, J&K के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना मिला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: IBPS जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जल्द ही आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 19, 2026, 01:30 PM IST

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जल्द ही आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार जरूरी क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाती है जिसमें प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा शामिल हैं. सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. दोनों चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती 2025 के तहत भाग लेने वाले रीजवल ग्रामीण बैंकों में क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद इसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

1: ibps.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2: IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

3: ऑफिस असिस्टेंट का विकल्प चुनें.

4: आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

5: अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड एंटर करें.

6: IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल होगा. इसमें परीक्षा का नाम और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती के अंतर्गत आवेदन किए गए पद का उल्लेख भी होगा. इसके अलावा में उम्मीदवार की योग्यता स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई होगी जिससे पता चलेगा कि आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है या नहीं.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: एक्सपेक्टेड कटऑफ और क्वॉलिफाइंग मार्क्स

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के कट-ऑफ मार्क्स उम्मीदवारों की संख्या, एग्जाम की कठनाई और खाली वैकेंसी जैसी चीजों पर निर्भर करेगा. मेन्स एग्जाम में बैठने के लिए उम्मीदवारों को हर सेक्शन में न्यूनताम पासिंग मार्क्स हासिल करने होंगे. पिछले साल के रुझान बताते हैं कि कट-ऑफ विभिन्न राज्यों और कैटिगरी में अलग हो सकते हैं. प्रीलिम्स पास होने वाले उम्मीदवार मेन्स एग्जाम के लिए पात्र होंगे जो 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने की उम्मीद है. मेन्स एग्जाम अधिक डिटेल्ड होगा और इसमें बैंकिंग नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल का परीक्षण किया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट देखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन
Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन
यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले
यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
Zodiac Sign: ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
MORE
Advertisement