IBPS RRB Clerk Prelims result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने CRP RRB XIV के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऑनलाइन एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार अब IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यह रिजल्ट देशभर के रीजनल ग्रामीण बैंकों में ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट(मल्टीपर्पज) पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है. यह रिजल्ट 29 जनवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा इसलिए आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: रिजल्ट स्टेटस और रिक्रूटमेंट डिटेल्स

RRB XIV पदों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से खाली पदों की भर्ती की जा रही है. चयन प्रक्रिया में अधिकारी स्केल I/II/III पदों के अलावा ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पदों के लिए भी चयन शामिल है.आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 के तहत अधिसूचित पदों की कुल संख्या 13,294 है, जिनमें से 8,022 पद ऑफिस क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट के पद के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं.

पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ स्थानीय भाषा में दक्षता भी होनी चाहिए. इन पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा 18-28 साल निर्धारित की गई थी.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: महत्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. प्रीलिम्स एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली क्लर्क के मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे. आईबीपीएस ने साफ किया है कि प्रीलिम्स केवल योग्यता परीक्षा है. इस चरण में मिले नंबरों को फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है. फाइनल मेरिट लिस्ट मेन्स एग्जाम में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर जाएं.

2. होमपेज पर CRP RRBs XIV से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

3. ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट के विकल्प पर क्लिक करें.

4. लॉग इन करने के लिए जरूरी जानकारी दर्ज करें जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि है.

5. जानकारी सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिजल्ट का स्टेटस डाउनलोड करें.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: चयन प्रक्रिया और अगला चरण

क्लर्क पदों के लिए IBPS RRB की चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स एग्जाम और मेन्स एग्जाम शामिल हैं. ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाता है. मेन्स एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को IBPS के नियमों के अनुसार वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CRP RRB XIV भर्ती प्रक्रिया में स्कोरकार्ड, कट ऑफ मार्क्स और आगे के भर्ती चरणों से संबंधित अपडेट के लिए आईबीपीएस वेबसाइट पर जाएं.

