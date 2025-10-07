IBPS PO Score Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्कोर कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर भीषण हादसा, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल
एजुकेशन
IBPS PO Score Card 2025: IBPS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) के पदों के लिए स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
प्रत्येक उम्मीदवार का फाइनल स्कोर मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य भाग लेने वाले बैंकों में 5,300 पीओ/एमटी वैकेंसी को भरना है. आईबीपीएस पीओ 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 26 सितंबर को घोषित किया गया था.
- ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
- Scores of Online Preliminary Examination for CRP-PO/MT-XV के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.
- अपना आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सेव करें.
आईबीपीएस पीओ स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. जो उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 में पास होंगे, वे 12 अक्टूबर को होने वाली आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा 2025 में बैठने के पात्र होंगे.
चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर भाग लेने वाले बैंकों में से एक में अस्थायी रूप से आवंटित किया जाएगा. अंतिम आवंटन संबंधित बैंकों द्वारा सूचित रिक्तियों की कुल संख्या पर निर्भर करेगा.
