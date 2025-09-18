ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह कौन था- कमलनाथ, दिग्विजय या खुद राहुल गांधी?
Neeraj Chopra के जैवलिन करियर के 5 बेस्ट थ्रो, एक बार 90 मीटर से दूर फेंका था भाला
Azim Premji Scholarship 2025: कैसे करें 30 हजार रुपये की इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई? जानें A to Z सारी डिटेल्स
Tariff पर नरम पड़े Donald Trump के तेवर, इस महीने हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स!
H2N3 Alert: बुखार-खांसी और गले में दर्द... ये हो सकते हैं H2N3 Flu के लक्षण, जानें इससे बचाव का तरीका
World Athletics Championships: केशोर्न वाल्कोट ने जीता गोल्ड, नीरज चोपड़ा-सचिन यादव का टूटा सपना
IBPS PO Result 2025: कब जारी होगा ibps.in पर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट?
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख
ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा
क्या है क्वालिटी बार कब्जा केस? जिसमें आजम खान को HC से मिली राहत, 2 साल बाद जेल से आ सकते हैं बाहर
एजुकेशन
IBPS PO Result 2025: IBPS जल्द ही PO/MT प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है, एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे...
IBPS PO Result 2025: IBPS जल्द ही PO/MT प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर पाएंगे. आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को आयोजित की गई थी.
प्रीलिम्स परीक्षा के प्रश्न पत्र में तीन खंडों में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे और इसके लिए 100 नंबर निर्धारित किए गए थे. ऑनलाइन होने वाले मेन्स एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को हर खंड में मिनिमम कटऑफ मार्क्स हासिल करने होंगे. मेन्स एग्जाम के लिए सिलेक्शन कैटिगरी, वैकेंसी और संस्थागत आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा. आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है. हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे.
यह भी पढ़ें- क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें
उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को चेक और फॉलो कर सकते हैं-
- आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
- Latest Updates में जाकर IBPS PO/MT Prelims Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि एंटर करके सबमिट करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसमें अपनी योग्यता स्थिति को चेक करें.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.