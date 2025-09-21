Add DNA as a Preferred Source
एजुकेशन

एजुकेशन

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे जारी कर सकता है, यहां जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 21, 2025, 02:48 PM IST

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

IBPS PO Prelims Result 2025: IBPS जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर IBPS PO की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है. एक बार रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, जन्मतिथि या पासवर्ड से लॉगइन करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा तीन स्टेप्स में आयोजित की जाती है जिनमें प्रीमिल्स, मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू शामिल होता है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा को पास करेंगे उन्हें मेन्स परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. इसके बाद जो उम्मीदवार मेन्स एग्जाम पास करने में सफल रहेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. 

आईबीपीएस पीओ 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा 23 और 24 अगस्त 2025 को विभिन्न भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 5,208 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित की गई थी. यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी पीओ/एमटी-XV) का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें- वॉलेट में से नोट निकालकर पढ़िए इतिहास, जानें Indian Currency पर दिखती हैं कौन सी 6 UNESCO धरोहरें

IBPS PO Prelims Result 2025: कैसे कर पाएंगे चेक?

- ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं
- होमपेज पर उपलब्ध  CRP PO/MT Prelims Result के लिंक पर क्लिक करें.
- IBPS PO Prelims Result 2025 के लिंक को सिलेक्ट करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- भविष्य के संदर्भ के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और उसे अपने पास सुरक्षित रख लें. 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की घोषणा और भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों के बारे में समय पर अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें.

