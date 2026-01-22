FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी- भोजशाला विवाद पर SC का फैसला, 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी- SC, प्रवेश-निकास के लिए अलग रास्ते हों- SC, प्रशासन पूजा और नमाज का इंतजाम करे-SC, उम्मीद है दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे- SC, दोनों समुदाय को अलग-अलग रास्ता दें- SC

एजुकेशन

एजुकेशन

IBPS PO Mains Result: आईबीपीएस पीओ मेन्स का रिजल्ट जारी, ibps.in पर ऐसे फटाफट करें चेक

IBPS PO Mains Result 2025: IBPS ने रीजनल रूरल बैंक्स (आरआरबी) ऑफिसर स्केल I, II और मेन्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोर कार्ड....

जया पाण्डेय

Updated : Jan 22, 2026, 10:20 AM IST

IBPS PO Mains Result: आईबीपीएस पीओ मेन्स का रिजल्ट जारी, ibps.in पर ऐसे फटाफट करें चेक

IBPS PO Mains Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

IBPS PO Mains Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ( IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक्स (आरआरबी) ऑफिसर स्केल I, II और मेन्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन्स का रिजल्ट देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव है और यह 27 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगा.

उम्मीदवार IBPS RRB PO मेन्स स्कोरकार्ड 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करके डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम में मिले नंबर दिखाई देंगे. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड को सेव करके रखें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी. 

IBPS PO Mains Result 2025: वैकेंसी डिटेल्स

विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कुल 5,314 पदों पर भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. इसमें ऑफिसर स्केल I के लिए 3928 पद, ऑफिसर स्केल II के लिए 1184 पद और ऑफिसर स्केल III के लिए 202 पद शामिल हैं. तीनों की पदों के लिए सिलेक्शन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा जिसमें प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के बाद इंटरव्यू राउंड शामिल है. 

मेन्स एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर किया जाएगा. 

IBPS PO Mains Result 2025: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर CRP RRBs लिंक पर क्लिक करें.
सामान्य भर्ती प्रक्रिया Regional Rural Banks Phase XIV को सिलेक्ट करें.
अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड एंटर करें.
अपने डिटेल्स सबमिट करें और भविष्य के लिए IBPS RRB मुख्य परीक्षा स्कोरकार्ड डाउनलोड करें. 

IBPS PO Mains Result 2025: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 

इंटरव्यू राउंड में पास होने वाले उम्मीदवारों को फाइनल योग्यता सूची के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्ति के लिए चुना जाएगा.  इसी बीच आईबीपीएस ने 2026-27 सेशन के लिए एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है. इसमें पीओ, क्लर्क, एसओ और आरआरबी पदों जैसी परीक्षाओं की संभावित तारीखें शामिल हैं. उम्मीदवारों को आगामी सूचनाओं और अपडेट के लिए नियमित रूप से आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.

